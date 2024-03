Cartas de lectores: ¿Qué es el Buró de Congresos y Convenciones?

Es el esfuerzo promocional y organizativo, responsabilidad de la empresa privada, o sea de todos aquellos que prestan servicios, ya que son las asociaciones hoteleras, líneas aéreas, agencias de viajes, restaurantes, tarjetas de crédito, etc., responsables del grupo a quienes demandarán en caso de incumplimiento, basado en los compromisos u ofertas que hacen cuando venden su destino como sede, así de simple. No sé cómo se metió el Municipio, dizque a manejar el Buró de Congresos y Convenciones con la Empresa Pública Municipal de Turismo, hoy en liquidación, sin permitir que el sector hotelero tenga voz, peor voto. Esto es algo que los grupos proveedores del turismo desconocen, ya que el Municipio no les presta ningún servicio. Es un ente político que cambia o puede cambiar por elecciones, mientras que la empresa privada son negocios estables y responsables; además los municipios dependen de los impuestos que paga la empresa privada y es su responsabilidad apoyar su bienestar y crecimiento, pues eso significa más impuestos directos e indirectos en tasas municipales y el sinnúmero de permisos caros que desde el más pequeño negocio hasta el más grande tiene que aportar al municipio aunque este no retribuya en nada. A diario vemos el abandono en el ‘Centro Turístico de la ciudad’: basura, indigentes, oscuridad, locos, vivos y vivas que hacen de las suyas a falta de seguridad municipal. Primero que las autoridades municipales limpien la cara sucia de la ciudad para que los empresarios se pongan al corriente del importante negocio de reuniones, congresos y convenciones -buró-, que le pertenece al sector privado, al cual debe apoyar el Gobierno nacional, en su momento, ya que ahora el país esta golpeado por El Niño, por la delincuencia, por la inoperancia municipal y por un ministro de Turismo que trata de promocionar lo impromocionable mientras afuera del país nos tengan marcados en rojo.

Ojalá la nueva ley especial del turismo presentada por el Ejecutivo con carácter de urgente a la Asamblea Nacional traiga mejores días e incentivos para el sector turístico de la patria.

Raúl Suconota Guevara