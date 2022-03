¡CARR era la voz del pueblo y jamás aceptó ser político!

Nunca es tarde para recordar a quien siempre mostró orgullo de haber nacido en esta tierra y que con ejemplo y tesón se convirtió en el radiodifusor de las masas. Tras 65 años de estar al aire Radio Cristal, me uno a quienes aún mantienen vivos los ideales por los que siempre luchó Carlos Armando Romero Rodas. Al festejar 35 años al frente de su emisora dejó un mensaje para el libro Rutas de un ideal, que escribió Jenny Estrada: 2Ojalá pudiese sumar algunos años más de vida. Si ese fuera el caso, narraría detalladamente mi lucha por avanzar. Referiría con sencillez, sin estridencias los momentos de aflicción y la manera en que fui conquistando mis soñados logros... Mas, si los designios imprescindibles que pesan sobre el ser humano me lo impiden, si para esa fecha ya no soy sino un lejano recuerdo en la colectividad y una evocación afectuosa para quienes integran mi mundo íntimo, o si en la mejor de las circunstancias, las facultades físicas y mentales me son precarias, ya no lo podría hacer". La voz del pueblo, como fue calificado, creó eventos masivos como La estrellita Cristal, El balcón del pueblo, Mañanitas ecuatorianas, Coctail deportivo, La sorpresa radial de las once; La jora JJ; el infaltable programa de fin de año, y eventos vivos que organizaba con artistas nacionales que triunfaban en el exterior. La emisora abarrotaba el auditorio Julio Jaramillo. El Cabildo inauguró en Guayarte una estatuilla con su imagen. Nunca cambió su condición de radiodifusor por la de político.

José Emilio Ruiz Ortiz