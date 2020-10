La campaña electoral

En plena campaña presidencial, debemos tener claro lo que tendrán que hacer los candidatos y no entusiasmarnos con la palabrería demagógica, especialmente sobre la campaña anticorrupción, ya que todo candidato conoce de antemano los problemas que van a tener. Y si se hacen elegir es para gobernar, con el propósito de corregir dichos problemas y no justificar la incapacidad de no hacer nada y solo culpar a los predecesores.

Esto para cualquier postulante que vaya a ganar, de lo contrario no deberían participar en dicha contienda presidencial, ya que considero que es una salida fácil y mediocre reconocer los errores de otros y difícil reconocer los propios.

Dr. Marcelo Lazo Salazar