Cambalache: Moreno por Correa

Parodiando la letra del tango Cambalache, decimos que en estos dos gobiernos hubo “choros, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo”, manoseados por la corrupción; resulta que es lo mismo “ser derecho que traidor”, lo mismo un ignorante en pedagogía y didáctica que un gran profesor, por esto la educación se debate en el caos nacional, no ha cambiado el subdesarrollo mental y cultural; por tanto, no hemos superado la pobreza económica, social, política y humana. Volvimos a caer con Moreno en el engaño populista y sus atroces consecuencias: el negociado, el enriquecimiento ilícito de funcionarios. La inmoralidad y la picardía cunden como en los tiempos de Correa; el gran perdedor es el pueblo, alma de la patria, arrastrado al holocausto. Una crisis moral espantosa nos consume. “Cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil”. El no mentirás, no robarás es letra muerta. Falta un año para elegir a otro gobierno, no nos demos dos veces con la misma piedra. No más populistas con mentiras escondidas para mantenernos en la pobreza y la ignorancia. No se ha encontrado la vacuna contra el populismo ni contra el coronavirus, que son la misma pandemia. Elijamos como presidente a quien ame a la patria porque solo así podrá entender los más entrañables latidos de los pobres. Necesitamos políticos con alto sentido de responsabilidad. La preparación, solvencia intelectual, garantizarán el futuro de los ecuatorianos.

Lic. César Burgos Flor