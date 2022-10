Causan sorpresa los criterios para la focalización del subsidio de combustibles. Nos complicamos en los controles: cilindrada, cantidad y tipo de automotor, ingresos del propietario, etc. Estos ‘criterios’ van a perjudicar a muchos que poseen camionetas antiguas de gran cilindrada para transportar sus productos; pagarán combustible más costoso. Aparecerá la corrupción cambiando la cilindrada en las matrículas, y surgirán gasolineras clandestinas para extraer combustible de los tanques y venderlo a precio menor que el oficial a particulares sin subsidio o a contrabandistas. Bastaría con establecer un cupo mensual de combustible subsidiado para todos los ecuatorianos; el exceso de consumo se pagaría sin subsidio. Los cupos se pueden controlar con un software como el de las telefónicas para líneas prepago. Para vehículos particulares se establece una cantidad de consumo normal que podría ser 30 galones/mes. Lo que falte se comprará sin subsidio. Si hay más de un automóvil el cupo se comparte. Solo el propietario puede comprar gasolina subsidiada, si el vehículo está matriculado y considerando su siniestralidad y los puntos de la licencia del propietario. No sería justo subsidiar combustible a un infractor consuetudinario de la ley. Habría tratamiento diferenciado para adultos mayores y personas con discapacidad. El cupo para transporte público deberá considerar distancia del recorrido, vueltas por día y km/galón. Los taxis amarillos tendrían cupo mayor por mes por el servicio que brindan. El transporte de carga no necesita subsidio; ya reajustó tarifas y el impacto del precio del combustible por quintal transportado es mínimo.

Ing. Leopoldo Benites B.