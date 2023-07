La barca, viento en popa

En estos tiempos de abundante información y de elementos comunicantes, el medio impreso se puede considerar una barca que atraviesa mares tormentosos en busca de puerto seguro. Estamos viendo la penosa travesía de muchos de ellos, que los está llevando al hundimiento profundo, con tripulantes y todo. Pero hay una barca que se mueve con viento en popa, solita, aventurera, desafiando los peligros con hidalguía. No la amedrentan los mares llenos de sargazos, tampoco los corsarios de siempre, peor las aguas turbulentas. Su océano está lleno de letras e imágenes, algo que capitán y tripulación dominan con solvencia. Alguno que otro pirata ha tratado de perforar el casco o la vela principal, pero no pudieron, pues esta barca, aunque relativamente pequeña, está forjada en 50 años de duro navegar del día a día. Toco el símil de la barca porque hay otros que, lamentablemente, por querer ser más grandes, no pudieron girar a tiempo con su enorme ‘trasatlántico’ para corregir rumbo, y se volvieron más chiquitos y desaparecieron en el mar. Siento como el que más tan nefasto hecho.

Felicito al gran capitán, tripulación, marinos informáticos y comunicadores por los 50 años de diáfana existencia. Querido Diario EXPRESO, nosotros, ‘Los leyentes’, estamos felices por tu aniversario, y auguramos buen viento en popa por muchos años más. ¡Felicitaciones por tan magnífica navegación!

Roberto Montalván Morla