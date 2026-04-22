Balance económico de Noboa muestra repunte en ventas y empleo

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El presidente Noboa presentó recientemente su balance económico del primer trimestre del presente año, que refleja un crecimiento de las ventas del 9 %, por encima de lo que usualmente crece en este periodo, ya que los agentes económicos tienden a ser cautos tras un último trimestre con alto nivel de gasto y a la espera de señales sobre el comportamiento del año.

Esto muestra que la economía mantiene su dinámica productiva, al pasar las ventas de 57 mil millones de dólares en enero-marzo de 2025 a casi 64 mil millones en el mismo periodo de 2026, lo que trae consigo mayor recaudación tributaria, crecimiento del empleo, disminución del desempleo, entre otros indicadores positivos.

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional indicó que el crecimiento del país para 2026 se ubicaría en 2,5 %, una buena noticia, a pesar de las dificultades económicas globales, como la volatilidad del precio del petróleo, el incremento de los fertilizantes, problemas en la cadena logística y otros factores.

Sectores que impulsan el crecimiento económico

Aun así, la economía ecuatoriana se encamina a un crecimiento similar al promedio de sus países vecinos, impulsada por la inversión extranjera en diversos sectores, especialmente la minería, el crecimiento de exportaciones no petroleras, una apertura comercial negociada, incentivos económicos y el dinamismo del sector de la construcción, que tiene alto potencial de generación de empleo.

Cuando se quieren lograr cambios en un país, es importante tener no solo voluntad, sino decisión, pese al costo político.

Si no arreglamos el país desde ahora, ¿cuándo lo haremos? Para avanzar hacia el crecimiento, la prosperidad y el desarrollo que garantice bienestar a la población, es necesario tomar decisiones firmes. Corregir más de 40 años de problemas estructurales, décadas perdidas y corrupción no es inmediato; por ello, es vital que los ciudadanos comprendan que las decisiones del pasado siguen teniendo efectos, y que las acciones presentes buscan corregirlas.

Tengamos conciencia de nuestra historia y paciencia para construir el futuro prometedor que merecen los ecuatorianos.

Jorge Calderón Salazar