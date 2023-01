Alerta mundial por crisis ambiental

Si por un momento pensamos en los cambios bruscos de temperatura y todo lo que sucede con nuestro planeta en torno al cambio climático, nos daríamos cuenta de que estamos encaminándonos a navegar sobre aguas turbias. La única razón de existir es la acción y frente a esta crisis todos los gobiernos incumplen los compromisos con la humanidad y el planeta. Las grandes economías mundiales por capitalizar riqueza, y los gobiernos y grandes industrias en su afán de explotar recursos naturales han sido responsables del desastre ambiental que ha dado origen a pérdida de biodiversidad, a contaminación medioambiental y al cambio climático. Ha sido imperceptible la acción remediadora de los gobiernos, que no hacen nada por proteger al planeta. Ningún objetivo establecido por los organismos internacionales en pro del medioambiente y la vida del planeta se han cumplido plenamente. Por más esfuerzos que los gobiernos hagan en reducir emisiones de GEI y cambiar hábitos de consumo, no podrán revertir los efectos, sino se reorientan políticas estatales que aborden las causas que originan la crisis ambiental y destinan mayor inversión económica en medidas de adaptación y mitigación. Después no habrá adaptación que alcance para contener los embates climáticos. Pero hay total inacción. Decía Lucio Anneo Séneca: “Nuestra naturaleza está en la acción. El reposo presagia la muerte”.

Vicente Mera Molina