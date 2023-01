El adiós a un grande

El mundo futbolero está de luto ante la partida de Edson Arantes do Nascimento, para muchos el mejor futbolista de toda la historia del rey de los deportes. Desde sus inicios en las favelas, Pelé demostraba el fenómeno que iba ser con el balón. Ganador de Libertadores e Intercontinentales, con su eterno Santos y con su selección tricampeón del mundo. Eso habla por sí solo de la máxima leyenda del Brasil. No en vano en su país dieron tres días de luto nacional. No solo era fuerza bruta, sino un talento y magia innato que solo el futbolista sudamericano posee. Aunque nunca se enfrentó con Maradona, ambos coincidieron fuera de la cancha, demostrando que poseían una gran amistad. Descansa en paz O’ Rey terrenal del fútbol: Pelé.

Lenin Israel Bastidas Morán