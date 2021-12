Aclaración sobre “Isspol: el plan era tener aliados”

En el reportaje “Isspol: el plan era tener aliados” (Expreso, 17/12/2021, pág. 6) se señala que los Sres. Héctor San Andrés, David Proaño y Jhon Luzuriaga maquinaban por WhatsApp buscando apoyo en las Superintendencias de Compañías y de Bancos. Sobre el reportaje en mención aclaro: 1. Recibí en los primeros meses de 2018 en mi despacho de la Superintendencia de Quito al entonces director General de Isspol Cnel. David Proaño, quien acudió a la cita previamente agendada con uno o dos funcionarios de esa entidad a quienes no conocía, ni recuerdo sus nombres. Como se me había anticipado a través de mi secretaria que el tema a tratarse era sobre la inversión de Isspol en una de las compañías relacionadas con Proinco, pedí al intendente de Compañías de Quito que estuviera presente en la reunión para recibir al representante legal de dicha entidad sujeta al control de la Superintendencia de Bancos. 2. En la reunión se manifestó la preocupación de Isspol por una inversión de aprox. $ 3 millones mediante una promesa de venta de derechos fiduciarios con pacto de recompra que habían celebrado con la compañía Maktrade Corp., que para entonces había entrado en liquidación por disposición de la Superintendencia a mi cargo. Allí se les hizo notar que la inversión se había instrumentado en forma irregular, y nuestra extrañeza de que Isspol no hubiera realizado análisis técnicos y legales competentes y suficientes en forma previa a la inversión, tanto más que ese tipo de inversión debió estar en conocimiento de su Directorio, y pasar por análisis de los Comités de Riesgos, de Inversiones y del Dpto. Jurídico de Isspol, el cual pasaba a ser un acreedor más dentro del proceso liquidatorio de Maktrade Corp. 3. Al haberse establecido que las operaciones de las compañías relacionadas con Proinco Sociedad Financiera eran ilegales y comportaban la captación de dinero del público, la Superintendencia a mi cargo comunicó inmediatamente a la Superintendencia de Bancos para que actúe en el ámbito de su competencia; y, por cuerda separada realizó la denuncia del caso a la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley de Compañías. 4. Jamás el despacho a mi cargo se prestó para que personeros de Isspol o terceros del mercado de valores puedan irrogar los perjuicios causados al Isspol. 5. Mi conducta y mi accionar público y privado se han guiado siempre bajo cánones de absoluta honestidad y honorabilidad. Ejercí el cargo hasta agosto de 2018.

Suad Manssur Villagrán