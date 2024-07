Silvana Torres: "Yo no soy la arpía, es otra"

Cuando a Silvana Torres le preguntan para quiénes son las indirectas que mandó en sus redes sociales, responde muy suelta de huesos, “para nadie. Es algo que me nació del corazón”. Ni la presentadora del segmento 'Detrás de las estrellas' de la revista 'De casa en casa', se lo cree.

Supuestamente entre ella y Lissette Cedeño existían picas, diferencias, envidias porque, a decir de algunos, La Veneno era la favorita del productor Marlon Acosta. “Mientras más conozco a algunas personas, más me quiero, respeto y admiro porque soy real y auténtica, prefiero que me quieran por lo que soy y que me odien por la misma razón. Qué triste es vestirse de inocencia, sólo para congraciarse con los demás. Qué triste es vivir un mundo de mentiras. Menos mal La Veneno soy yo, cuando la arpía es otra”, fueron las palabras de Silvana. Los tres integraron el equipo de 'De boca en boca'. Todo esto se ha dado porque Marlon prefirió a Soraya Guerrero para el nuevo segmento del matinal. No optó por Lissette.

Lissette Cedeño en Reto baja talla vip

Soraya Guerrero (quien es parte de 'Detrás de las estrellas' de 'De casa en casa') es la que está en medio del dime y direte entre Silvana Torres y Lissette Cedeño. “Yo en su lugar estaría molesta (porque no fue elegido para el segmento). Ella en farándula no trasciende, no es para eso”, dice. Lissette es una de los talentos que está en el Reto baja talla vip, de 'En contacto'. Ya no pertenece a TC, tiene derecho de hacer lo que cree que le conviene, pero estará muy expuesta. Siempre he preferido el perfil bajo.

Al respecto, Marlon Acosta manifiesta: “Muchas veces le pedí perder las libras de más, me faltó rogarle. Me sorprende por ello que en 'De boca en boca' cuando era presentadora no lo hizo, ahora lo hace en un reality”.

Constanza espera a Gael

La Miss Ecuador 2013, Constanza Báez, espera la llegada de su hijo Gael, fruto de su matrimonio con Nelson Riofrío. El primer niño se llama Dante. Por este motivo se hizo una sesión de fotos para conservar los hermosos recuerdos. “Estos días han sido duros, así que antes de que se venga mi gordito no puedo dejar de compartir estos recuerdos. Una parte de mí no quería hacer nada, pero Dios me puso en el camino a personas maravillosas que hicieron muchas cosas posibles. La otra parte siempre decía: no dejes de hacer nunca lo que haces por el primero, con el resto de tus hijos. Ahora toca cumplir esa promesa”.

Previamente con la ayuda de su madre, Mónica, su hermana Mikaela y sus tías Paty y María, organizaron una reunión con la temática de abejita. “Siento que el bebé lo quería, cuando lo elegí todo empezó a fluir. La abeja es un animal de poder relacionado con el trabajo y entrega plenamente en lo que hace, se la vincula con la prosperidad, fortaleza y resiliencia. La miel significa abundancia, sabiduría, fertilidad, amor y belleza”.

