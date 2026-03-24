Premios Platino: Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo conducirán la gala

Los actores estarán al frente de la ceremonia que reconocerá lo mejor del audiovisual iberoamericano en la Riviera Maya

Treinta películas y diecinueve series integran la lista de finalistas de la XIII edición de los Premios Platino. Producciones de 14 países iberoamericanos competirán por los principales galardones del audiovisual en español y portugués. La ceremonia se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México.

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En la categoría de cine, Belén (Dolores Fonzi, Argentina) y Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España) encabezan las nominaciones con 11 candidaturas cada una. Les siguen O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil), con 8, y Sirât (Oliver Laxe, España), con 7.

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En el apartado de miniseries y teleseries, El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) lidera con 13 nominaciones. En segundo lugar se ubica Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, España), con 12 candidaturas.

Los Premios Platino, creados en 2014, reconocen a los profesionales de la industria audiovisual iberoamericana. En esta edición participan producciones de 14 países de Europa, América del Sur, Norteamérica y el Caribe, en idioma original español o portugués. En televisión, Argentina y España encabezan el número de nominaciones, mientras que México destaca como uno de los mercados con mayor presencia.

Los presentadores de la gala

La gala de 2026 será presentada por los actores Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo. Ambos estarán al frente de la ceremonia, que incorporará 12 nuevas categorías técnicas y de series.

Según un comunicado de la organización, la elección de los presentadores refleja la diversidad del audiovisual en castellano y portugués, así como la variedad de narrativas presentes en la industria.

Carlos Torres se ha consolidado como una figura destacada en la proyección internacional de producciones colombianas. Su trayectoria incluye proyectos de amplia difusión como La reina del flow y trabajos en plataformas como Netflix y Telemundo.

Con más de 18 años de carrera, mantiene una presencia constante en la industria audiovisual de habla hispana.

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