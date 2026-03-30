New Jerson, el trapero ecuatoriano que firma con Universal Music

El intérprete de Ventanas prepara su primer tema con la compañía multinacional de música

New Jerson en la firma de contrato en Universal Music Colombia.

El artista ecuatoriano Jerson Saldarriaga, conocido como New Jerson, firmó con Universal Music Group. El acuerdo marca su ingreso a la industria musical internacional dentro del género trap.

Su trayectoria inició a los 15 años, cuando cantaba en buses en distintas ciudades del Ecuador. En ese contexto desarrolló contacto directo con el público, lo que se convirtió en parte de su proceso artístico.

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A los 26 años, el artista originario de Ventanas, en la provincia de Los Ríos, se convierte en el primer ecuatoriano del género trap en integrarse a la región andina de la compañía. El avance se consolidó tras una presentación en Guayaquil, donde más de 10.000 personas corearon sus canciones.

Actualmente, New Jerson forma parte de la dinámica de la industria internacional, en un entorno donde participan artistas como J Balvin, Karol G, Feid, Juanes y Sebastián Yatra. Su carrera es acompañada en Ecuador por el estudio jurídico Bruque & Nuque y por Brandon Production.

Este proceso abre un espacio para la presencia de artistas ecuatorianos en la industria musical global, en especial dentro de los géneros urbanos.

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