A la moda… ¡hasta el fin de temporada!

Desde septiembre hasta febrero. Las nuevas propuestas de moda ya empiezan a colarse en las vitrinas físicas, también digitales de las más importantes firmas y tiendas departamentales de ropa.

Ahora hay una regla que se aplica a cualquier temporada y colección, y es que los límites estacionales están cada vez más difuminados. Esto en el sentido visual, ya que si se cogiese algún look de otoño o primavera, podría contextualizarse también para verano y se vería igual de bien.

Esto se debe a la búsqueda de la versatilidad y piezas de calidad que puedan perdurar en el tiempo para ser utilizadas muchas veces y que hasta puedan pasar a otras generaciones. Esto, de nuevo, para remarcar los ‘no límites’ en el tiempo y justificar la inversión, si se compra en una marca de lujo.

EXPRESIONES le muestra algunas de las opciones más atemporales que puede considerar adquirir para lucirlas en sus próximas salidas. Y no solo en un clima como el de Guayaquil, sino en algún otro destino donde solo requiera adecuar la propuesta.

La sastrería nunca se fue

Es una de las tendencias más repetidas y tiene un motivo sencillo: es de las más asequibles visualmente. Los ojos están acostumbrados a ver trajes casi por todas partes y lo que le queda a las pasarelas es transformarlos y probarlos con distintos diseños, hechuras y colores para recordar su poder.

También, verlos en mujeres borra la creencia que es un diseño exclusivo de hombres. Hasta las más fashionistas lo usan y le sacan provecho a esa parte masculina que todas tienen, pero pocas veces es resaltada.

Brillos por todos lados

Hace un año parecía impensable volver a usar tanto brillo. Y no, no es un disfraz, como la falta de uso lo ha hecho ver. Es un look al que nos volveremos a acostumbrar, adaptándolo a las nuevas reglas de la comodidad, que regresa porque las ganas de salir y celebrar ya merecen ser recuperadas.

Saint Laurent, Gucci y Michael Kors son algunas de las firmas que han hecho que se sienta seguro volver a estas prendas de tejidos brillantes o cargadas de lentejuelas.

Las minifaldas, el mejor atemporal

Es una pieza que invita a que la piel se convierta en protagonista en las noches de calor, pero también representa con exactitud lo que se ha ido mencionado durante todo el artículo, la atemporalidad.

La minifalda puede ser muy bien llevada también a un clima frío, según la tela, combinándola así con medias debajo. Solo hay que dejar volar la imaginación… ¡y el buen gusto!