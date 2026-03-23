Moana ya tiene tráiler: así luce la versión live action de la navegante de Disney

El avance muestra el enfoque visual de la nueva película, que reimagina la historia original en este formato.

La próxima adaptación de Disney, está basada en el éxito animado de 2016.

Disney finalmente ha revelado el primer vistazo a uno de sus proyectos más ambiciosos de la década: la versión live-action de Moana. Tras meses de especulaciones y una espera que parecía eterna, el avance ha llegado para confirmar que la magia de Motunui luce más real que nunca. Con una producción visual impecable propia del director, Thomas Kail; la producción promete llevar el océano a un nivel de realismo excepcional.

Lo cierto es que, lo que más ha sido comentado en redes sociales es la personificacion de los protagonistas en la piel de sus icónicos personajes. La joven Catherine Lagaʻaia debuta con una fuerza natural que promete honrar el legado de la Moana original, asimismo este avance está marcado por el regreso de Dwayne "La Roca" Johnson como el semidiós Maui quien, con sus tatuajes mágicos y transformaciones se roba cada segundo del tráiler.

Esta entrega no solo busca capitalizar la nostalgia de un clásico moderno, sino elevar la apuesta con el respaldo rítmico de Lin-Manuel Miranda, asegurando que la esencia polinesia y el espíritu de aventura sigan siendo el corazón de esta épica travesía, que tiene programado su debut en la pantalla grande este 10 de julio de 2026.

De la animación al mundo real: El equipo que navega hacia Motunui

Más allá de la nostalgia, el verdadero motor de esta adaptación son los talentos que trabajan detrás de cámaras; al mando de esta expedición cinematográfica se encuentra el director Thomas Kail, aclamado mundialmente por su trabajo en el fenómeno de Broadway, Hamilton.

En esta ocasión Kail cambia los escenarios teatrales por las costas de Hawái; su misión es clara: expandir la sinopsis, donde la joven Moana debe cruzar el arrecife, enfrentar monstruos marinos y convencer al testarudo semidiós Maui de devolver el corazón de Te Fiti para romper la milenaria maldición que marchita su isla.

Kail también ha dirigido una versión en vivo de 'Vaselina'. Cortesia

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Mientras que, el guion ha sido confiado a Jared Bush (escritor de la cinta original y director de Encanto) y Dana Ledoux Miller (guionista de Narcos), asegurando que la historia mantenga su profundidad cultural y emocional.

Pero, una gran historia necesita rostros que le den vida: el gran hito de esta producción es el regreso de Dwayne Johnson, quien hace historia al ser el primer actor de Disney en repetir su papel animado en una versión live-action.

A su lado, se encuentra la debutante Catherine Lagaʻaia quien asume el manto de Moana con una frescura que ya ilusiona a los fans. Entretanto el árbol genealógico de la protagonista se completa con figuras de peso en la industria, véase John Tui como el protector Jefe Tui, Frankie Adams en el papel de Sina y la legendaria Rena Owen como la sabia Abuela Tala.

Mona cuenta la historia de una adolescente audaz que se embarca en una misión arriesgada para salvar a su pueblo. disney

Con Lin-Manuel Miranda supervisando la producción y Auliʻi Cravalho, la voz original de Moana, como productora ejecutiva, el proyecto tiene el sello de autenticidad necesario para conquistar de nuevo el horizonte.

Lo que nos revela el tráiler

El tráiler oficial de Moana no se guarda nada: desde el primer segundo, la cinematografía nos sumerge en un océano que deja de ser un fondo para convertirse en un personaje con voluntad propia, demostrando que Disney ha apostado por el hiperrealismo.

Pero el verdadero clímax llega con la entrada de Maui, con su icónico anzuelo gigante y sus tatuajes cobrando vida sobre su piel, un espectáculo visual que los fans de la versión de 2016 han recibido con ovaciones.

La película marca la primera gran producción de Catherine Lagaʻaia. Disney via instagram

Asimismo, el avance nos regala pinceladas de la química entre Moana y el mar, rescatando momentos clave como el descubrimiento del corazón de Te Fiti y los primeros acordes de la banda sonora que ya es un himno moderno.

Con un ritmo que mezcla la acción trepidante con la mística de las leyendas polinesias, el tráiler cumple su objetivo, el recordarnos el éxito de la historia original y funcionar como una antesala digna de la película que llegará a los cines el 10 de julio de 2026.

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