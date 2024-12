"Me dan pena los trolls": Príncipe Harry desmiente rumores de separación

En el marco de la Cumbre DealBook 2024, organizada por The New York Times, el príncipe Harry se refirió a los rumores de crisis en su relación con Meghan Markle de manera irónica y distendida. Al ser cuestionado por el periodista Andrew Ross Sorkin, quien le preguntó sobre los rumores generados por las agendas separadas de la pareja, Harry no dudó en responder entre risas: “Al parecer, nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces”.

Catedral de Notre-Dame: día su gran reapertura y estrellas que estarán en concierto Leer más

Este comentario eliminó con humor las especulaciones que se han extendido durante los últimos meses, poniendo en evidencia lo infundados que son estos rumores. A lo largo de la charla, el príncipe dejó claro que no tiene intenciones de alimentar las controversias mediáticas, pues aseguró que su enfoque está en su familia y en su felicidad".

El príncipe dice que su objetivo es ser “el mejor esposo y padre que pueda ser” para sus hijos Archie y Lilibet.

Además de su broma sobre el divorcio, Harry también expresó que siente "pena por los trolls", refiriéndose a aquellos que se dedican a difundir críticas y comentarios negativos en las redes sociales. A pesar de la atención constante que recibe por su vida personal.

RELACIONADAS Harry recibirá una fortuna cuando cumpla 40 años

La pareja tiene agendas separadas

Mientras tanto, en Los Ángeles, Meghan Markle brillaba en la gala Paley Honors, un evento en honor a su amigo y padrino de sus hijos, Tyler Perry. Meghan, lució deslumbrante con un elegante vestido negro que acompañó cin una actitud serena y maquillaje natural.

¿Belinda esta en un nuevo romance? Leer más

Esta aparición pública refleja su continuo compromiso con causas importantes, mientras mantiene su vida personal alejada de las especulaciones. La gala, celebrada en el lujoso Hotel Beverly Wilshire, en Beverly Hills, sirvió también para rendir homenaje a Perry, quien recibió el Premio Paley Honors por su contribución a los medios de comunicación.

RELACIONADAS La esposa del Príncipe Harry tiene pensamientos suicidas

A pesar de sus agendas separadas, la pareja deja en claro que las especulaciones sobre su matrimonio no les afectan. Ambos han compartido públicamente que están felices con su vida en Montecito, California, y disfrutan de la libertad que esta les ofrece.

“No podríamos tener la misma cotidianidad en el Reino Unido”, comentó Harry, refiriéndose a las actividades cotidianas que pueden disfrutar junto a sus hijos en su nuevo hogar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!