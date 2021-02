Mary Wilson, la cofundadora de The Supremes muere a los 76 años

The Supremes fue una de la primeras agrupaciones femeninas en la historia de la música pop en los inicios de la década de los 60. Mary Wilson, una de sus cofundadoras y la que más tiempo se mantuvo en el terceto, falleció a los 76 años.

La cantante afroestadounidense murió en Las Vegas, según mencionó su publicista Jay Schwartz al medio KABC-TV. La fecha de su partida y otros detalles precisos en torno a ella en su último día de vida no han sido aclarados.

Wilson, Diana Ross y Florence Ballard constituyeron la primera configuración exitosa de The Supremes. Wilson permaneció con el grupo hasta que Motown lo disolvió oficialmente en 1977.

El trío pasó a la historia del pop estadounidense con éxitos de grata recordación como Baby love, You can´t hurry love, Back y my arms again, Stone loved y muchos más.