La pesadilla viral llega al cine: A24 revela el primer tráiler de ‘Backrooms’

La productora adapta el fenómeno de internet en una película que promete trasladar su terror liminal a la pantalla grande

El terror nacido en internet da el salto definitivo a la pantalla grande: este 31 de marzo, A24 lanzó el primer tráiler de Backrooms, su nueva apuesta dentro del género, basada en uno de los fenómenos más inquietantes del horror digital contemporáneo. El adelanto no solo confirma el tono de la película, sino también su intención de mantenerse fiel a la estética que convirtió a este universo en un fenómeno viral.

Detrás del proyecto está Kane Parsons, conocido en internet como Kane Pixels, quien con apenas unos años de trayectoria pasó de crear cortos en YouTube a dirigir una producción de gran escala. Su incorporación como director no es casual: A24 apuesta por preservar la esencia original del concepto, confiando en la mirada de quien ayudó a consolidarlo como referente del llamado "terror liminal", mismo que se basa en en espacios de transición (pasillos, lugares vacíos) que se sienten familiares pero inquietantementes.

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Los backrooms nacen en 2019 dentro del foro 4chan, a partir de una imagen aparentemente simple: una oficina vacía, con paredes amarillas, alfombra húmeda y luces fluorescentes que zumban sin descanso. A partir de ahí, se construyó una leyenda urbana digital (creepypasta) que plantea una idea inquietante: la posibilidad de "salirse" de la realidad y quedar atrapado en un laberinto infinito de espacios vacíos y repetitivos.

El concepto conecta directamente con la estética de los espacios liminales, lugares de transición que resultan perturbadores por su familiaridad distorsionada. Con el tiempo, la comunidad expandió este universo con niveles, reglas y entidades que habitan estos pasillos, convirtiéndolo en un fenómeno colaborativo de gran escala.

Origen del fénomeno "backroom", popularizada en 4chan en abril de 2018. wikipedia

Sin embargo, el verdadero salto a la cultura mainstream llegó gracias a Kane Parsons, el hoy director del filme, bajo su serie de cortometrajes en YouTube presentados como "metraje encontrado" con estética VHS que transformó la idea original en una narrativa más estructurada y que hoy es retomada en el filme.

A través de la introducción de la ficticia ASYNC Foundation y experimentos que abren portales a otra dimensión, Parsons construyó un relato que combinaba terror y ciencia ficción, capturando la atención de millones de espectadores y, eventualmente, de Hollywood.

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El primer avance de Backrooms confirma que la adaptación cinematográfica expandirá ese universo manteniendo su esencia. La historia sigue a un hombre, interpretado por Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) que descubre un misterioso punto de entrada hacia este laberinto en el sótano de su tienda de muebles. Lo que comienza como curiosidad pronto se convierte en obsesión, llevándolo a adentrarse en un espacio donde las leyes de la realidad parecen no aplicar.

En paralelo, su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve (The Worst Person in the World), se ve involucrada en la desaparición y termina cruzando también hacia este mundo, abriendo la puerta a una narrativa que mezcla lo psicológico con lo desconocido. El tráiler sugiere además la presencia de organizaciones que investigan el fenómeno (en línea con la ASYNC Foundation) así como amenazas invisibles que acechan en los pasillos.

Protagonistas y director de la película. EXPRESO

Visualmente, la película apuesta por una combinación de lenguaje cinematográfico tradicional y fragmentos de found footage, respetando el estilo que popularizó la serie original. Más que sustos inmediatos, el avance enfatiza una atmósfera de tensión constante, apoyada en espacios vacíos, sonidos inquietantes y la sensación de aislamiento extremo.

Con un estreno previsto para el 29 mayo de 2026, Backrooms llega rodeada de altas expectativas, no solo por su origen como fenómeno viral, sino por la promesa de trasladar al cine una de las formas de terror más características de la era digital: aquella que no necesita monstruos visibles, sino que se construye desde la incomodidad de lo familiar vuelto extraño.

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