Kris Jenner no espero para presumir de su Rolls Royce Ghost 2021

Si usted colecciona reposteros y es feliz, Kris Jenner también lo es, solo que ella posee muchos carros de lujo a su disposición y parece que no le es suficiente, ya que sumó otro a su colección.

La exesposa de Bruce Jenner y rutilante de estrella del reality Keeping up with the Kardashians es ahora la primera persona en el continente americano en poseer un Rolls Royce Ghost 2021.

El anuncio fue hecho por el concesionario de automóviles con la siguiente leyenda: “Estamos encantados de que el primer Ghost entregado en Norteamérica haya sido para nuestro querido cliente @krisjenner”.

Se supo que la orgullosa propietaria pagó por el vehículo 332.500 dólares.

Esta semana, la señora también hizo noticia tras conocerse que las integrantes de su familia cancelaron su ya tradicional fiesta anual de Navidad, luego del incremento de los casos de coronavirus en California.