Los futbolistas encienden las redes (y no las del arco)

Desde Piero Hincapié en Galápagos hasta Byron Castillo posando junto a Ángel Mena en México. Así es cómo algunos futbolistas han sacudido las redes, y no precisamente las del arco, sino las del Instagram.

Tal como queda claro, hay quienes le dedican tiempo a sus cuentas, unos un poco más que otros, pero ya casi nadie está ausente.

EXPRESIONES pone sobre el tapete esos ‘run run’ más virales en estos últimos días. ¡No se lo pierda!

EN LAS ISLAS ENCANTADAS

Emojis de corazones, fuego, ojitos enamorados y más se vieron en los cerca de 500 comentarios tras las fotos que posteó Piero Hincapié desde Galápagos.

Claro que no faltaron las más arriesgadas, aquellas que enviaron saludos a la “suegra y cuñados”... Ahí es cuando uno se da cuenta que soñar no cuesta nada.

Todo ese furor fue debido a la visita a Santa Cruz de Piero junto a su familia. Vale destacar la actitud del jugador de la Tri, quien también milita en el Bayer Leverkusen: sin dudarlo y súper carismático, posó para la selfie de los seguidores que se acercaban emocionados con sus celulares.

Desde redes sociales también se pueden ver varias publicaciones en las que Hincapié ha sido etiquetado y que se lo ve con y sin camiseta. ¡Hay que decirlo todo!

GUIÑOS DESDE MARRUECOS

El jugador Diego Almeida, quien juega en el FC Barcelona Juvenil A fue visto disfrutando de sus vacaciones en Marruecos con la camiseta de la selección.

Como nunca faltan los ‘opinólogos’, hay quienes dicen que eso sería un guiño para que sea convocado a Qatar ante la lesión de Robert Arboleda. ¿Será que lo suben a la Alfaroneta?

COMO HERMANOS

Que el fútbol genera grandes amistades es un hecho, y cada vez lo vemos más.

Hay quienes comienzan como compañeros y los años hacen que el uno sienta admiración por el otro. Es lo que ha pasado con Byron Castillo y Ángel Mena.

Como ya es de conocimiento público, Byron obtuvo un fichaje para jugar en México con el club León, donde también está Mena. Y no hubo mejor post que verlos juntos en una práctica, ante la evidente alegría de sus seguidores.

“Uno lo tiene como referente (a Mena), por todas las cosas que ha hecho y hace, es un ejemplo a seguir. Desde que lo conocí, siempre ha sido muy tranquilo, que da buenos consejos. Siempre me dice no hagas esto, eso me gusta mucho de él”, resalta Byron para la cuenta oficial del club.

ENTRE CRACKS

Otro que la rompió con sus fotos familiares fue Gonzalo Plata, quien viajó con ellos hasta Cartagena de Indias.

Pero el post que llamó más la atención de los fans fue el encuentro que tuvo con uno de los mejores futbolistas del Manchester City, Kevin de Bruyne. Ambos coincidieron en esta playa de Colombia. Aunque no se sabe quién le pidió la foto a quién, esta postal se volvió viral. ¡Par de cracks!