Fox McCloud en 'Mario Galaxy': ¿qué puede significar su aparición?

A pocos días de su estreno, previsto para el 1 de abril, Super Mario Galaxy, la nueva película basada en el icónico personaje de Nintendo, ha comenzado a generar conversación más allá de su propia historia, desde que un póster oficial confirmó la aparición de Fox McCloud, protagonista de la saga Star Fox, formando inmediatamente las teorías entre fanáticos sobre una posible conexión entre las distintas franquicias de la compañía.

Sin duda, el detalle no ha pasado desapercibido, ya que lo que en un inicio parecía un simple guiño terminó por consolidarse como una participación confirmada, sumando una nueva capa de interés en torno a una película que ya de por sí cargaba con el peso de expandir el universo cinematográfico iniciado en 2023.

La nueva aventura del universo de Mario



Personajes confirmados para el filme. EXPRESO

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Super Mario Galaxy continúa la línea establecida por la primera entrega estrenada en 2023, ampliando el universo del fontanero más famoso de los videojuegos hacia un escenario más ambicioso: el espacio. La historia seguirá a Mario en una nueva travesía que lo llevará a recorrer distintos planetas, enfrentando amenazas que ponen en riesgo el equilibrio del cosmos.

En esta entrega, el universo se expande con la incorporación de personajes clave como Rosalina, una figura central en la narrativa galáctica y Bowser Jr., quien se suma al conflicto como parte del legado del clásico antagonista. El elenco principal se mantiene con Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach y Jack Black como Bowser, a los que se añade Brie Larson en el papel de Rosalina. Una combinación que refuerza la apuesta de Nintendo por consolidar un casting reconocible que acompañe el crecimiento de la franquicia en el cine.

Fox McCloud: del espacio de Star Fox al de Mario Galaxy

'Star Fox 64' fue estrenado en 1997. Cortesia

Fox McCloud es uno de los personajes más emblemáticos de Nintendo por fuera del universo de Mario, al ser el protagonista de la saga Star Fox, es un piloto espacial líder del equipo con el mismo nombre, conocido por su habilidad en combate aéreo y su rol como defensor de sistemas planetarios frente a amenazas interestelares.

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Su inclusión en Mario Galaxy no resulta del todo inesperada pues, el personaje ya había sido visto brevemente en uno de los tráilers, lo que alimentó especulaciones previas entre los seguidores más atentos. Además recientemente se ha confirmado que Glen Powell será el encargado de darle voz al personaje, terminando por consolidar su presencia dentro de la película.

The vest, the fanfare sound and the reveal announcement?



Glen Powell is Fox McCloud! pic.twitter.com/v5Dt5IF1z2 — That COMICBOOK Guy (@Culture3ase) March 27, 2026

Narrativamente, su incorporación encaja con el tono espacial de esta nueva entrega, abriendo la puerta a interacciones que trascienden el universo tradicional de Mario. Más allá de un simple cameo, Fox podría desempeñar un rol funcional dentro de la historia, alineado con su experiencia como piloto y combatiente en escenarios galácticos.

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¿Un nuevo universo cinematográfico?

La aparición de Fox McCloud ha sido interpretada por muchos fans como algo más que un cruce puntual, en redes y comunidades especializadas, la teoría de un universo cinematográfico compartido de Nintendo ha ganado fuerza, con Super Mario Galaxy funcionando como una posible pieza clave dentro de ese plan.

En ese escenario, la inclusión de personajes de distintas franquicias respondería a una estrategia más amplia, similar a la construcción de universos interconectados en otras industrias. La referencia inmediata es Super Smash Bros., saga que reúne a múltiples personajes de Nintendo en un mismo espacio narrativo.

El primer juego de la saga, Super Smash Bros. (Smash 64), fue lanzado el 21 de enero de 1999. Cortesia

Si bien no existe una confirmación oficial en esa dirección, este tipo de decisiones alimenta la percepción de que la compañía podría estar "preparando el terreno" para proyectos de mayor escala. De ser así, Super Mario Galaxy no solo ampliaría su propio universo, sino que también marcaría un paso decisivo hacia una narrativa compartida dentro del cine basado en videojuegos.

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