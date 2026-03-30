Festival benéfico: 10 músicos ecuatorianos se reúnen para apoyar a radiodifusora

Junto Fest plantea por primera vez un formato que reúne a una sola banda con diez vocalistas de la escena alternativa

La escena musical ecuatoriana prepara un encuentro que reunirá a varios de sus exponentes en un mismo escenario con un objetivo común. Se trata de Juntos Fest, un concierto que se realizará el jueves 16 de abril, a las 19:00, en el Teatro Nacional Sucre, y que busca recaudar fondos para el tratamiento médico de la comunicadora y activista musical Mayra Benalcázar, quien continúa en estado delicado de salud.

El evento plantea por primera vez un formato que reúne a una sola banda con diez vocalistas de la escena alternativa e independiente del país. Bajo el lema “La música nos une, el corazón nos mueve”, la propuesta convoca a artistas que interpretarán canciones que han marcado la historia musical local. La iniciativa se presenta como un espacio de encuentro donde, según la organización, “la música nos une, el corazón nos mueve”.

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Los artistas confirmados para el Juntos Fest

La banda estará integrada por Luis Enríquez (Lucho Pelucho) en guitarra, Franco Aguirre en bajo, Andrés Benavides en batería y Mauricio Maldonado en teclados. En las voces participarán Álvaro Bermeo, Paola Navarrete, Juan Pablo Rosales, Roger Icaza, con temas de Mamá Vudú y Frailejones, Santiago Silva, Gustavo Dueñas, Riccardo de la Cuesta, Felipe Le, San Pedro Bonfim y Miel, quien interpretará temas de Sal y Mileto y de su propio repertorio.

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Las entradas tienen un costo de 15 dólares y el concierto cuenta con el apoyo de la Fundación Teatro Nacional Sucre, Fundación Música Jóven y Rock On Records. La organización señala que el evento busca convocar al público a una jornada en la que “la música se convierte en puente, abrazo y esperanza”, en un contexto marcado por la solidaridad hacia la artista.

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