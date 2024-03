Elio Leiros y Jay Wheeler le cantan a los despechados

El venezolano Elio Leiros tiene un nuevo tema que lleva por nombre 'Mi otra mitad' en el que comparte créditos con el boricua Jay Wheeler. Nació en Caracas, radica en Madrid, y desde ahí ha consolidado su posición como uno de los talentos más prometedores de la música urbana, tras colaborar con productores como Juan Carlos Pérez Soto y Luis Barrera Jr. Ya su nuevo material suena en Ecuador.

El single se posicionó en el top Viral 50 de Spotify España, Chile, Uruguay y Costa Rica y llamó la atención de famosos, como la banda italiana Måneskin y también de Jay Wheeler.

Leiros en una historia de su cuenta de Instagram comentó que tenía la intención de hacer un remix y etiquetó a Wheeler, quien no tardó en responder. El resultado es lo que se escucha en diferentes plataformas.

El tema es un reguetón para los que están despechados.

Gaby Espín. Cortesía

Quiere ser internacional

La cantante Gaby Espín es oriunda de Chimborazo, donde descubre su talento por la música. Es una empírica cantautora, que presenta el tema 'Agüita' con ritmo de bachata.

“No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho, y es hora de que el hombre que habita en este planeta lleno de contradicciones, sacie su sed, calme su ansiedad, se haga amigo del silencio, para poder escuchar su interior, y no estoy hablando de religión, hablo de una existencia de paz y de amor, que el hombre no encuentra, me imagino que está muy distraído por temas o situaciones que al final del día no le suman, sino que le restan”, comenta al hacer referencia sobre la propuesta musical que ha lanzado.

Aspira a conquistar América Latina, ya Perú y México, tienen puestos sus ojos en ella.

Charijaya. Cortesía

Condecorado por 40 años de trayectoria

La agrupación Charijaya nació en 1984 por la inquietud artística de un grupo de emigrantes otavaleños, residentes en Barcelona, España.

Por sus 40 años de trayectoria, la Asamblea Nacional del Ecuador, en un acto protocolar le entregó la condecoración Adalberto Ortiz, al mérito cultural. La añoranza de su cultura y de su pueblo se convirtieron en letras y melodías que fueron conquistando ciudades en Europa, Asia y América Latina. Su primera producción fue 'Accha Suni', lanzada en 1984 en Barcelona.

En el 'tour vuelve visionario' se irá de gira por Estados Unidos, además grabará y producirá dos temas en 2024.

