Don Day: La primera sesión de fotos de su hijo

El chico reality y su pareja dejaron ver a Diamond, quien cumplió un mes de nacido

Don Day y su pareja, Elizabeth Cader, finalmente dejaron ver el rostro de su bebé, a quien llaman con cariño Diamond, aunque su nombre es Lucca Emilian. El pequeño se encuentra sano y ya es el engreído de la familia. La pregunta que muchos se hacen: ¿a quién se parece?

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El niño ya protagonizó su primera sesión de fotos y, según contó su orgulloso papá, “fue todo un modelo y así celebramos su primer mes. Trataré de ser el mejor papiday”, expresó el chico reality, mostrando una faceta más tierna.

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El apodo Diamond tiene un significado especial para Don Day, ya que representa lo valioso que es su hijo en su vida. Además así se hace llamar él. Se trata de su primogénito, mientras que Elizabeth ya es madre de Liahna, fruto de una relación anterior.

La pareja se comprometió en junio de 2025 durante un viaje a los parques de Disney. En ese momento, tenían planes de casarse ese mismo año, pero tras confirmar el embarazo decidieron que la boda podía esperar.

Ellos se conocieron en el reality El Poder del Amor en Turquía.

Tras el nacimiento del menor, él expresó en redes sociales: “Qué locura ya tengo mi familia y siento todo eso que me decían que sentiría cuando sea papá…".

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