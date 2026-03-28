William Levy inicia etapa sentimental junto a la enfermera Jenifer Camacho

La pareja ha sido vista en Granada, donde protagonizó sus primeras apariciones públicas

William Levy oficializó su romance con Jenifer Camacho, con quien ya se muestra abiertamente en redes sociales y en distintos eventos.

El actor cierra así una etapa de más de 20 años junto a Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos. La relación estuvo marcada por altibajos y una ruptura mediática, acompañada de episodios tensos que incluso requirieron intervención policial.

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Ahora, él parece haber pasado página. La pareja ha sido vista en varios lugares de España, especialmente en Granada, donde ha protagonizado una presentación en sociedad. Entre sus apariciones figuran su visita al hotel Alhambra y su paso por el Asador Curro, donde se mostraron relajados y sonrientes.

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El propio actor ha compartido públicamente su bienestar, algo poco habitual en William tras años de mantener su vida privada en un perfil más reservado.

El primer registro de ambos juntos se remonta al 25 de marzo, cuando la cuenta de Instagram de un alojamiento de lujo en Granada publicó una imagen de su visita.

Una enfermera de cuidados intensivos

Jenifer Camacho, nacida en Puerto Rico, es enfermera de cuidados intensivos, una especialidad que requiere formación técnica avanzada y capacidad de respuesta en situaciones críticas. Completó sus estudios en 2023 en la Universidad de Florida Central, en Estados Unidos.

Tras la confirmación del noviazgo de William Levy con Jennifer su expareja, Elizabeth Gutiérrez, volvió a mostrarse activa en redes sociales.

Ella compartió una fotografía en la que destaca la cercana relación entre sus hijos, Kailey y Christopher Levy, fruto de su larga relación con el actor.

Junto a la publicación, Gutiérrez escribió un breve mensaje en el que señala que ese momento es “lo mejor” que puede ver.

Aquello generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes interpretan el gesto como una posible indirecta.

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