Darathorn Yoothong en Miss Grand: ¿Por qué hizo pasos de hip hop en su pasarela?

La edición 2026 de Miss Grand Thailand se realizó en Bangkok con la elección de Pattama Jitsawat como ganadora. Sin embargo, la conversación digital no se centró en el resultado, sino en dos momentos ocurridos durante el certamen. El primero fue protagonizado por Darathorn Yoothong, representante de Kalasin, quien ejecutó una rutina de baile durante el segmento en traje de baño, que se difundió en redes sociales y fue replicada por usuarios en distintas plataformas.

¿Quién es Darathorn Yoothong, representante de Kalasin?

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En una fase que suele incluir desplazamientos y poses, Yoothong realizó movimientos de estilo hip-hop con desplazamientos marcados y expresiones faciales. Los clips circularon con el nombre de “Kalasin Strut”, denominación que se mantuvo en publicaciones digitales. La participante, de 18 años, no obtuvo la corona y se ubicó en el top 20, pero su intervención concentró la atención del público. En redes, usuarios comentaron: “Dios no permita que una chica haga lo que le gusta” y “Realmente parece divertida, es la fiesta”.

De acuerdo con registros en sus plataformas personales, Yoothong mantiene actividad como bailarina y comparte rutinas coreografiadas similares a la presentada en el certamen. Su participación se integró a la conversación global del concurso, donde el enfoque se desplazó hacia los momentos virales por encima de la competencia.

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La viralidad de unas carillas dentales

El segundo episodio ocurrió durante la fase preliminar del 25 de marzo, cuando la concursante Kamolwan Chanago presentó un inconveniente con sus carillas dentales mientras intervenía ante el jurado. Según los videos difundidos, las carillas se desprendieron en medio de su discurso. Chanago se giró, las ajustó y continuó su presentación sin detener la dinámica del evento.

El hecho volvió a ser mencionado durante la final del 28 de marzo, cuando la participante repitió el gesto en el escenario antes de continuar con su pasarela. Testimonios recogidos señalaron: “Manejó esto mejor que la mayoría de nosotros manejaría un mal día de cabello. ¿Es este el momento más icónico en la historia de los certámenes” y “Qué vergonzoso. Yo me moriría. Es muy impresionante que haya seguido como si nada hubiera pasado”.

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La organización indicó: “Durante su presentación en el escenario, Kamolwan Chanago experimentó un incidente menor e inesperado en el que sus carillas dentales se desprendieron. Manejó la situación con profesionalismo y compostura, y el evento continuó sin problemas y sin interrupciones”.

Con 77 participantes en competencia y una representante designada para Miss Grand International 2026, el certamen dejó como resultado una serie de momentos que circularon en redes sociales y que concentraron la atención del público más allá del resultado final.

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