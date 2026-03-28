Cynthia Viteri: sus looks políticos analizados por la inteligencia artificial

La exalcaldesa de Guayaquil vuelve a sonar con fuerza y la IA sugiere estos looks para el momento político que atraviesa

Looks más protagónicos y una estética dominada por neutros es lo que propone la IA.

El nombre de la exvicealcaldesa de Guayaquil ha vuelto a sonar con fuerza. En un escenario político que empieza a calentarse rumbo a 2027, Cynthia Viteri reaparece como una figura que, guste o no, siempre genera conversación.

Aunque todavía no define un partido, ya hay líneas claras: se descarta una alianza con Marcela Aguiñaga y persisten las dudas sobre qué respaldos concretos tendrá en esta nueva etapa. Lo cierto es que su imagen sigue teniendo peso propio.

Más allá de la política dura, hay algo que en ella nunca pasa desapercibido: su actitud. Viteri proyecta carácter y eso también se traduce en su estilo. Porque sí, en política la imagen no es banal: comunica, posiciona y construye narrativa.

Últimamente se la ha visto apostando por tonos neutros en conferencias y apariciones públicas, así como en recorridos con la fundación Juntos Somos Futuro. Y fiel a su sello, mezcla lo formal con lo práctico: puede ir de tacones a sneakers sin perder autoridad. Con una paleta de colores que proyectan sobriedad, parece alinearse con una narrativa más estratégica de cara a lo que viene.

Como aquí nadie se nos escapa del radar, en EXPRESIONES la pusimos en el semáforo de la moda… y dejamos que la IA haga lo suyo.

Tips de estilo

Un color firma: incorporar un tono distintivo que la identifique visualmente y rompa la monotonía de los neutros sin perder seriedad.

Accesorios con intención: sumar una pieza protagonista -cinturón, corbata, sombrero- que funcione como sello personal sin saturar el look.

Calzado estratégico: Sabemos que le encanta usar sneakers pero puede alternar con opciones igual de cómodas pero más pulidas, como mocasines o tacones bajos, para elevar ciertos outfits sin sacrificar funcionalidad.

Capas ligeras: incorporar chalecos, blazers sin mangas o sobrecamisas que aporten dinamismo y versatilidad a sus looks en recorridos.

Juego de proporciones: explorar faldas o blusas con corte asimétricos para modernizar los looks.

Lo que la IA sugiere

Para su mejor versión política, la IA sugiere lucir sets en sastrería, como uno que incluya chaleco, pantalón y blazer, o sumar un accesorio protagonista sutil para elevar el look sin romper la sobriedad.

Un set de tres piezas no solo se ve elegante sino que se pueden combinar las mismas prendas con otros looks. Foto: Artlist

Para eventos, la inteligencia artificial propone un look potente: sobrio, moderno y con actitud. La corbata da estructura y el bustier drapeado con capa suma elegancia a su look de figura pública.

La combinación de corbata con un bustier drapeado es un acierto total. Foto: Artlist

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