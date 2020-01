Su paso por Guayaquil y por la costa ecuatoriana fue fugaz. La modelo y diseñadora colombiana Anabel Ramírez es la imagen de la temporada playera del canal VitoTVO y vino por primera vez al país. Nacida en Medellín, tiene 23 años, sus medidas son 89-60-98 y de estatura 1,60 metros. “Soy bajita, las paisas somos así”, dice.

Raro que una modelo admita que no tiene la estatura que se les exige...

Se supone que las top models tienen una gran estatura, pero la estatura promedio de la mujer paisa es de 1,60 a 1,68 metros. Nada de esto ha afectado para que Medellín sea la cuna de la belleza y la moda.

¿La estatura es una ventaja o desventaja?

La modelo Natalia Paris, que mide 1,55 metros, ha destacado por otros atributos en eventos como Colombiamoda. Ella nos ha inculcado mucho la actitud y la confianza. Ya la estatura no es limitante.

¿En su caso le ha ocasionado problemas?

En lo personal a las que no somos muy altas no nos cuesta tanto encontrar pareja. Mientras que las muy altas se quejan de aquello. Se sienten incómodas con los hombres bajitos. He tenido problemas con la ropa porque las prendas están diseñadas para otro tipo de chicas. A veces debo cortarle a los pantalones (risas).

El fin de semana estuvo recorriendo las playas de Ecuador...

Grabé un video playero para VitoTVO en Ayampe y Puerto López. Creo que saldrá en febrero. Me encantó Ecuador, el cebiche es delicioso, el calor riquísimo, me voy con ganas de regresar y me gusta que la playa esté muy cerca de la ciudad.

¿Se mueve en las diferentes áreas del modelaje?

En Medellín soy modelo de varias marcas. Yo me desenvuelvo en fotografía, pasarela, show room, hago presencia en los eventos y me muevo mucho en las redes sociales. Tengo más de 270.000 seguidores. No los he comprado y eso es muy importante para los clientes, la calidad.

¿Siempre supo que el modelaje y el diseño eran lo suyo?

Desde pequeña siempre me atrajeron. La moda llevada a lo artístico. Me tocó duro y salí adelante sola, estudié en la Colegiatura colombiana en Medellín. Mi familia no estaba muy de acuerdo, sentían temor de este mundo y me protegían. A los 14 años hice mis primeras fotos a escondidas. Cuando fui mayor de edad ya no les quedó de otra que aceptar. Siempre he cuidado mucho la imagen, hacerlo todo digna e impecablemente. Fui la primera de mi generación en estar en la pasarela Jóvenes creadores del Colombiamoda en 2015. Estaba en segundo semestre, generalmente esto ocurre al final de la carrera. Por ser modelo siempre me subestimaron porque consideran que las lindas son brutas, a pesar de que siempre fui buena estudiante.

Las modelos tienen vida corta profesionalmente...

Sé que el modelaje tiene fecha de vencimiento, pero no hay que ponerse barreras porque se necesitan modelos de todas las edades. Trabajo paralelamente en diseño y modelaje. Amo lo que hago y apenas estoy en ascenso. Entre más versátil, más tiempo se puede vivir de esta carrera. Tengo una marca, Anabel Fashion Designer, con creaciones femeninas exclusivas, creada aproximadamente hace dos años. Uno de mis atuendos puede costar 500 dólares porque son trabajados a mano, con materiales exclusivos.

Ver esta publicación en Instagram 🙈💛 Una publicación compartida por Anabel Ramirez (@anabelramirez07) el 20 de Dic de 2019 a las 1:31 PST

Muchas de ustedes no toman ni agua antes de un desfile. ¿Cómo se cuida?

Es una combinación de varios factores: la alimentación, el descanso y el entrenamiento. Cada modelo debe conocer su cuerpo y tener un asesoramiento, dependiendo de la meta que quiera. Hay muchas que retienen líquidos, ese no es mi caso. Nunca como carnes rojas. La rechazo desde pequeña. No consumo azúcar. No soy de las que me mato de hambre, me gusta comer rico y bien.

¿Sufrió trastornos alimenticios?

Generalmente eso ocurre en Europa porque las mujeres latinas nos destacamos por las curvas. Soy cero rumba, pero si me invitan a comer, allá voy. Amo la comida.

¿Alguna vez fue víctima de bullying?

(Risas) No, yo era la que lo hacía. Ahí me sale la Anabel diabólica (risas). Pero nunca se me pasó la mano, con intenciones de herir a alguien, era líder en el colegio. Siempre he sido muy amiguera. Una de mis cualidades.

¿Ha sido tentada para incursionar en la TV?

Siempre existen propuestas. No es mi sueño. Tal vez más adelante, pero tengo una pasión, nunca la dejaría porque me he esforzado para comunicar con el diseño un mensaje. Apoyo al no consumismo de la ropa masiva, prefiero lo exclusivo y que dure a lo largo de las tendencias.

¿Los certámenes de belleza nunca estuvieron entre sus prioridades?

Participé en Miss Fitness Colombia. Existía una intención: enseñarle a la gente que ser fitness es lograr el balance en la vida, no tener el cuerpo lleno de músculos. Muchas chicas piensan que eso es lo más importante. Lo mejor es conseguir una figura armoniosa y un correcto estilo de vida. Además intervine en Miss Tanga Latina. La mayoría de las mujeres eran voluptuosas, no fui con muchas expectativas por ello. Sin embargo, quedé en tercer lugar. Creo que la actitud, la confianza, la pasarela y la labor social me ayudaron.

¿Cuáles considera sus fortalezas?

La naturalidad, no soy de mucho maquillaje. No soy operada, es una manera de decir a las chicas que no es necesario pasar por un quirófano para sentirse linda.

¿El amor ya tocó las puertas de su corazón?

Tengo novio, Andrés Rivera, es un comerciante. La familia tenía una empresa de bicicletas.