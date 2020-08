¿Ana Paula y Maykel son solo amigos?

Talento, juventud y carisma tienen Ana Paula (24) y Maykel (21). Ellos se han unido musicalmente. Esta es la segunda ocasión en la que la hija de la presentadora Ana Buljubasich y el artista Nerio David hace dúo con otro cantante. Antes lo hizo con Jonathan Luna.

El tema que Ana Paula y Maykel grabaron lleva el nombre de 'Me llamas', un pop urbano, cuyo lanzamiento está previsto para el viernes 28 de agosto en las plataformas digitales. En esta entrevista ambos hablan de esta unión.

Ana Paula, ¿cómo surge la idea de unir voces y talento?

Siempre nos hemos llevado muy bien con Maykel. Nos conocimos en un evento en el cual fuimos jueces. Prácticamente la idea surgió del público y por un malentendido nos vincularon. La química es fundamental para unirse en un proyecto al que se le va a dedicar muchas horas, días y semanas.

Hace aproximadamente un año viajamos a Colombia, empezamos a componer, pero no nos terminaban de gustar las canciones. Seguimos hasta que un día Maykel me dijo que creía que tenía el tema, aunque no tenía mi parte. Lo hicimos con el productor colombiano DJ Saulivan, quien vive en Ecuador.

Es la segunda vez que vuelve a compartir con otro talento...

Así es. En 2018 lo hice con Jonathan Luna en 'La muy muy'. Estoy acostumbrada a grabar con amigos, no porque esté de moda o porque sea una estrategia.

En estos casos, la química juega un papel muy importante…

Definitivamente. Maykel es superlindo y perfil bajo. Nos gusta que sepan de nosotros por nuestro trabajo, no por escándalos o ese tipo de situaciones. Lo veo como un hermano. Me da risa que la gente cree que existe algo sentimental entre nosotros, nada que ver. El video les va a sorprender mucho.

¿Por qué?

El video ya está listo y lo grabamos en un día en el parqueadero del centro comercial Mall del Sol. Verán a Maykel de una manera totalmente diferente. Nos querían ver como pareja y él debió actuar. Me sorprendió lo bien que lo hizo. Yo soy la actriz. Además es otra voz y otra imagen (risas).

Hablando de otro tema, el lanzamiento de la línea de trajes de baño quedó en nada…

Paré el proyecto por la pandemia, además ya pasó la temporada playera. Mi mamá me está apoyando, no queremos que se quede ahí. La marca de trajes de baño es Okean (océano en Croata).

Usted tiene la figura para lucirlos.

Me cuido mucho, como sano, lo tengo como estilo de vida. Hace casi un año solo como mariscos. Mi sueño es ser vegana, pero eso es más complicado.

“Nos acoplamos muy bien”

Maykel sufrió una parálisis facial el año pasado. El feat que grabó con Ana Paula es su regreso a los escenarios, luego de un largo encierro por la dolencia que tuvo y la cuarentena por el coronavirus.

Seguramente es una experiencia diferente grabar con otra persona y no en solitario…

Grabar con Ana Paula fue algo totalmente diferente para mí porque se trata de una artista ecuatoriana y una canción urbana pop. Yo estoy acostumbrado a la bachata pop. Nos decidimos por 'Me llamas' porque nos gustó a los dos y también al productor. Este tema lo pensamos para la gente que va a las discotecas, que le gusta bailar, es juvenil. Hay peleas, amor y una dosis de sensualidad. Los dos actuamos.

¿Fue muy complicado actuar en el video?

Ana Paula me dio confianza, ella tiene experiencia en lo actoral. Hicimos unos ensayos y me sentí cómodo con el equipo. Alguna vez hice algo en Ecuavisa, pero me interpretaba a mí mismo (risas). Con ella fue increíble trabajar. Además, mantengo amistad con su mamá. Nos acoplamos muy bien.

¿Volvería a grabar un feat con un talento local?

Hay que probar de todo en la industria musical. Con Tres Dedos hemos conversado para hacer algo. Ya veremos. Me llaman la atención estos proyectos.

¿Está recuperado totalmente de su parálisis facial?

Ya estoy bien, aunque mi recuperación fue lenta. Los doctores creían que porque soy joven, en un mes iba a estar bien, pero no fue así. Gracias a Dios no hubo secuelas importantes. Tomó su tiempo, además hay que sumarle lo de la pandemia.