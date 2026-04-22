Pena de muerte para exfuncionario chino tras hallar 13 toneladas de oro en su casa

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La ofensiva de Pekín contra la corrupción ha alcanzado un hito sin precedentes con el caso de Zhang Qi, exsecretario del Partido Comunista en Haikou. La magnitud de su patrimonio ilícito ha conmocionado a la comunidad internacional, no solo por representar una cifra récord para el gigante asiático, sino por exponer la profundidad de las redes de enriquecimiento ilícito en los niveles regionales de poder.

Un tesoro oculto bajo el sótano

El registro de la propiedad del exfuncionario en Haikou reveló un escenario difícil de imaginar fuera de la ficción. En el sótano de la vivienda, los agentes de inspección técnica localizaron un arsenal de activos ilícitos que desafían cualquier precedente:

Lingotes de oro: Un peso total de 13,5 toneladas de metal precioso.

de metal precioso. Divisas en efectivo: Aproximadamente 23 toneladas de billetes en diversas monedas extranjeras y locales.

El valor de los activos confiscados supera los 4.500 millones de dólares, una cifra que rebasa el Producto Interno Bruto anual de varias naciones en desarrollo.

Décadas de favores y contratos públicos

La investigación judicial determinó que el exfuncionario construyó su fortuna mediante el abuso sistemático de sus atribuciones públicas durante décadas. Desde su ingreso al sistema estatal en 1990 y tras su paso por cargos estratégicos en Hainan y Sichuan, el señalado articuló un esquema de sobornos a gran escala.

A cambio de pagos millonarios, facilitó la asignación arbitraria de tierras, otorgó permisos de construcción irregulares y garantizó contratos estatales a corporaciones privadas. Tras la confirmación de estas actividades, fue expulsado formalmente del Partido Comunista en mayo de 2025, perdiendo todo blindaje político.

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Condena máxima y el mecanismo de suspensión

Ante la gravedad de los delitos, el tribunal dictó la pena de muerte. No obstante, la sentencia se ha acogido a una figura jurídica particular de la legislación china: la ejecución suspendida por dos años.

Este mecanismo permite que, si el condenado demuestra un comportamiento ejemplar y no incurre en nuevos delitos durante dicho periodo, la pena capital pueda ser conmutada por cadena perpetua. Es una herramienta utilizada por el sistema judicial chino en casos de alta relevancia política y económica para fomentar la cooperación o evaluar la reforma del reo.