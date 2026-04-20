Japón activa alerta por posible megaterremoto tras sismo de 7,7 en el Pacífico

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El terremoto de magnitud 7,7, antes reportado de 7,5, ocurrió a las 16:53 frente a la costa de Iwate, en el norte de Japón. La sacudida fue percibida con fuerza incluso en Tokio, donde los rascacielos vibraron pese a la distancia del epicentro. La alerta inicial de tsunami provocó el desplazamiento de más de 182.000 residentes hacia zonas elevadas.

En el puerto de Kuji se registró una ola de 80 centímetros, aunque al anochecer la alerta fue rebajada. Sin embargo, las autoridades mantienen la advertencia de posibles réplicas de gran intensidad durante las próximas 72 horas.

Gobierno en gestión de crisis

La primera ministra Sanae Takaichi encabezó la creación de un equipo de gestión de crisis para evaluar posibles víctimas y daños materiales. El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, informó que hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad ni daños significativos en la infraestructura portuaria de Hokkaido.

Las autoridades instaron a la población a mantener medidas de preparación activa, subrayando que la seguridad personal es responsabilidad directa de cada ciudadano. La JMA señaló que “la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”.

Riesgo de megaterremoto en fosas submarinas

El aviso especial emitido por la JMA se basa en estudios sobre la actividad en fosas submarinas, donde el riesgo de megaterremotos es latente. Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra alrededor de 1.500 temblores anuales debido a la interacción de cuatro placas tectónicas.

La preocupación institucional radica en que el sismo actual pueda ser el preámbulo de un desastre mayor en fallas similares a la de Nankai. Un evento de esa magnitud podría generar tsunamis devastadores y afectar la estabilidad de zonas costeras densamente pobladas.