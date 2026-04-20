Terremoto de 7,5 sacude Japón y activa alerta de tsunami

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes el centro de Japón a las 16:53 hora local (7:53 GMT), según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la costa de Sanriku, y a una profundidad de 10 kilómetros.

La potencia del seísmo alcanzó un nivel 5 en la escala de intensidad sísmica japonesa, suficiente para dificultar la movilidad de las personas y provocar derrumbes de muros de hormigón sin refuerzo.

La JMA activó de inmediato la alerta por tsunami, advirtiendo de olas de hasta 3 metros en las prefecturas de Iwate, Aomori y Hokkaido. La cadena pública NHK confirmó que se observaron olas frente a las costas japonesas, mientras que en Kuji se registraron olas de 80 centímetros.

Respuesta del gobierno y evacuaciones

La primera ministra Sanae Takaichi declaró que su gabinete está “confirmando el alcance de los daños humanos y materiales” y anunció la creación de un grupo de trabajo de emergencia. El gobierno recomendó a los ciudadanos de las zonas afectadas evacuar hacia lugares seguros.

NHK mostró imágenes de barcos zarpando del puerto de Hachinohe, en Hokkaido, como medida preventiva ante la llegada de olas. En pantalla apareció el mensaje “¡Evacúen!”.

Afectaciones en los servicios y antecedentes sísmicos

El servicio de tren bala en Aomori fue suspendido debido a los temblores, según informó la agencia Kyodo. Japón, ubicado en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, registrando un temblor al menos cada cinco minutos.

A principios de diciembre de 2025, un terremoto de la misma magnitud frente a las costas de Aomori dejó más de treinta heridos y provocó olas de hasta 7,1 metros, aunque sin daños mayores.

Riesgo nuclear y evaluación futura

Actualmente no hay centrales nucleares en funcionamiento en las regiones de Hokkaido y Tohoku, aunque existen varias instalaciones fuera de servicio. La eléctrica Tohoku Electric informó que está evaluando el impacto del terremoto y del tsunami en su central nuclear de Onagawa.

La previsión oficial indica que podrían producirse nuevos terremotos de magnitud similar en la misma zona, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. Por ahora, no se han reportado víctimas, pero el país permanece en estado de vigilancia máxima mientras se monitorean las réplicas y el avance del tsunami.