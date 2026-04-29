Mamdani sobre colapso presupuestario en Nueva York: “Esta crisis no se resuelve sin acción estatal”

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Zohran Mamdani asumió el cargo como el 112.º alcalde de la ciudad de Nueva York el 1 de enero de 2026.



A sus 34 años de edad, se convirtió en el mandatario más jove n en dirigir la ciudad en los últimos 130 años.



n en dirigir la ciudad en los últimos 130 años. Es el primer alcalde de fe musulmana y de ascendencia del sur de Asia en la historia de la Gran Manzana.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha encendido las alarmas al calificar la actual situación financiera de la metrópoli como una "crisis presupuestaria de magnitud histórica". En una reciente comparecencia, el burgomaestre fue enfático al señalar que la ciudad ha heredado un déficit fiscal que supera cualquier registro visto desde la Gran Recesión de 2008, un escenario que atribuye directamente a años de mala gestión y a una planificación presupuestaria sistemáticamente insuficiente por parte de administraciones anteriores.

La postura de Mamdani no solo busca diagnosticar el problema, sino también redefinir la relación política y económica entre la Gran Manzana y el gobierno estatal en Albany. Según el mandatario, la ciudad se encuentra en un punto de quiebre donde los mecanismos tradicionales de ajuste ya no son suficientes, marcando el inicio de una batalla política por la autonomía fiscal y la justicia distributiva en el estado de Nueva York.

El diagnóstico: Una herencia de "mala gestión"

La victoria electoral de Mamdani en noviembre de 2025 se consolidó con el 50.8% de los votos, apoyado principalmente por una coalición de votantes jóvenes y sectores progresistas.Bingjiefu He

El eje central del discurso de Mamdani es la denuncia de un desequilibrio estructural que ha pasado factura a las arcas municipales. En su declaración oficial, el alcalde subrayó la gravedad del momento calificando este déficit "mayor a cualquier otro desde la Gran Recesión", resultado de años de mala gestión y de presupuestos sistemáticamente insuficientes han pasado factura, según lo dicho.

Esta crisis no es un evento aislado, sino el resultado de un modelo donde la ciudad aporta significativamente más al erario estatal de lo que recibe en servicios y fondos retornados. Mamdani sostiene que la ciudad de Nueva York aporta aproximadamente el 55.6% de los ingresos del estado, pero solo recibe de vuelta el 41.7%, una brecha que considera insostenible bajo las condiciones actuales.

La encrucijada fiscal: ¿Recortes o nuevos ingresos?

Para la administración de Mamdani, la solución no puede pasar exclusivamente por la austeridad, una medida que, según él, afectaría de forma desproporcionada a la clase trabajadora. "No podemos cerrar este déficit solo con recortes, necesitamos nuevos ingresos y necesitamos un reajuste estructural en nuestra relación con el estado", afirmó.

El plan del alcalde se divide en dos rutas críticas:

Mamdani plantea que existen solo dos caminos para cerrar la brecha de 5,400 millones de dólares que aún persiste.Fox News

Acción Estatal (Ruta A): Un llamado a Albany para que otorgue a la ciudad la autoridad de gravar a los sectores más acaudalados, incluyendo un aumento de impuestos a quienes ganan más de un millón de dólares y la reducción de créditos fiscales para firmas de capital privado.

Un llamado a Albany para que otorgue a la ciudad la autoridad de gravar a los sectores más acaudalados, incluyendo un y la reducción de créditos fiscales para firmas de capital privado. Carga Local (Ruta B): La advertencia de que, sin el apoyo estatal, la ciudad tendría que recurrir a medidas dolorosas como el aumento del 9.5% en el impuesto a la propiedad, algo que Mamdani busca evitar para cumplir con su compromiso de no imponer cargas financieras extra sobre los trabajadores.

Alianza política y extensión de plazos

En un movimiento estratégico, el alcalde destacó su colaboración con la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, para presentar un frente unido ante las autoridades estatales. Esta alianza ha resultado en la decisión de extender la fecha límite del presupuesto ejecutivo del pasado viernes 24 de abril hasta el 12 de mayo.

Mamdani fue claro al justificar este retraso: "Una crisis de esta magnitud no puede resolverse sin acción estatal; quiero ser claro: no solo estamos pidiendo a otros que actúen. Nueva York está haciendo su parte". Con esto, la administración busca ganar tiempo para negociar con la legislatura estatal, mientras asegura que ya se están identificando ahorros significativos a nivel interno que no comprometerán los servicios esenciales de los que dependen millones de neoyorquinos.