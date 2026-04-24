EEUU y UE sellan alianza estratégica de minerales críticos frente a China

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos firmaron este viernes 24 de abril un memorando de entendimiento para coordinar el suministro de minerales críticos en industrias clave, incluida la defensa. El acuerdo surge en un contexto de creciente preocupación por el dominio de China en este sector.

“El hecho de que estos recursos estén concentrados en uno o dos lugares constituye un riesgo inaceptable”, declaró Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, durante la firma junto al jefe de comercio de la UE, Maros Sefcovic. Ambos destacaron que la alianza transatlántica busca garantizar que los minerales estén disponibles de manera segura y no monopólica.

Precios mínimos, subsidios y reservas estratégicas

El plan de acción contempla medidas concretas para enfrentar la competencia china. Entre ellas, la posibilidad de fijar precios mínimos para los minerales críticos, lo que impediría que potencias como China inunden el mercado con exportaciones de bajo costo.

Además, se estudiará la coordinación de subsidios y la creación de reservas estratégicas, así como la armonización de estándares conjuntos para facilitar el comercio en el mundo occidental. La inversión en investigación también será un eje central, con el fin de impulsar tecnologías que fortalezcan la seguridad económica y militar.

Este acuerdo se suma a iniciativas previas de Washington, que ya había planteado la creación de una zona comercial preferencial entre países aliados en materia de minerales críticos. Estados Unidos también ha desarrollado planes de acción con México y Japón, además de establecer marcos de suministro con Australia y otros socios estratégicos.

Minerales críticos: insumos para la seguridad y la tecnología

Los llamados minerales críticos —como aluminio, litio o zinc— son esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos. Washington considera que estos insumos son vitales para la economía y la seguridad nacional.

El nuevo plan refuerza el acuerdo alcanzado en febrero entre Estados Unidos y la UE para cooperar en el suministro de materias primas críticas. La meta es enfrentar la competencia de China, que ofrece precios mucho más bajos y concentra gran parte de la producción mundial.