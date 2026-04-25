Delcy Rodríguez recibe a nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Venezuela y Estados Unidos avanzan en la normalización de relaciones, restablecidas en marzo tras años de ruptura desde 2019.



El encuentro busca impulsar una agenda de cooperación económica y estratégica entre ambos gobiernos.



La reunión se da en un contexto político marcado por la captura de Nicolás Maduro y un proceso de transición en el país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett.

Rodríguez espera continuar el trabajo de normalización de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 y restablecidas en marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte del país norteamericano.

En la reunión se encontró con el canciller venezolano, Yván Gil; el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

El objetivo de la reunión bilateral

“Se apunta a una asociación productiva y estratégica a largo plazo y se trabaja en beneficio de ambos pueblos, así como en asuntos pendientes”. indicó la autoridad