Caso Cristina Fernández: qué implican los decomisos millonarios ordenados en Argentina

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La justicia argentina ratificó el decomiso de bienes por unos 480 millones de dólares en la causa “Vialidad”.



La medida alcanza más de 100 propiedades vinculadas a la exmandataria, su entorno y otros condenados.



El decomiso puede aplicarse incluso a bienes transferidos a terceros si se determina su origen ilícito.

La justicia argentina dio un nuevo paso en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de bienes en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, en la que la expresidenta Cristina Fernández cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario.

La decisión judicial respalda una medida previamente dispuesta a finales de 2025, mediante la cual se ordenó la incautación de activos por un valor cercano a los 685.000 millones de pesos —equivalentes a unos 480 millones de dólares—, cifra que, según los tribunales, representa el daño económico ocasionado al Estado argentino.

¿Qué implican los decomisos de la expresidenta?

Pero, ¿qué implica realmente este decomiso? En términos prácticos, se trata de un mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes que habrían sido adquiridos como resultado de actos de corrupción. No es una sanción adicional, sino una medida orientada a restituir recursos públicos que, de acuerdo con la sentencia, fueron desviados.

El fallo establece que la medida alcanza a más de un centenar de bienes, entre ellas propiedades vinculadas tanto a la exmandataria como a su entorno familiar ya otros condenados en el caso, como el empresario Lázaro Báez. En una primera fase, la justicia avanzará sobre un grupo inicial de inmuebles relacionados directamente con Fernández y sus allegados, mientras que el resto corresponde a estructuras empresariales y activos asociados a la trama investigada.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el decomiso no se limita únicamente a los bienes que están actualmente a nombre de los condenados. Los jueces determinarán que también puede aplicarse sobre activos que hayan sido transferidos a terceros, incluso en casos de herencia, bajo el argumento de que el origen ilícito no desaparece con el cambio de titularidad.

Las defensas intentaron frenar esta medida, cuestionando los criterios utilizados para identificar los bienes alcanzados. Sin embargo, el tribunal demostró que los argumentos no eran suficientes para invalidar el decomiso, especialmente tomando en cuenta que la causa ya cuenta con una sentencia firme desde 2025.

No obstante, el fallo no fue unánime. Uno de los magistrados planteó reservas respecto a ciertos bienes heredados por los hijos de la exmandataria, señalando que algunos planteamientos de la defensa no habrían sido analizados con la profundidad necesaria. Aun así, esta posición no alteró el resultado final de la decisión.

La causa “Vialidad”, que investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, marcó un punto de inflexión en la política y la justicia argentina. La condena, que incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue ratificada por la Corte Suprema en 2025, lo que permitió avanzar no solo en la ejecución de la pena, sino también en las medidas económicas derivadas del caso.