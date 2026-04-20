Barcelona: ¿De qué trata la cumbre que reúne a Sheinbaum, Sánchez y líderes de Europa?

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Alianza internacional: Mandatarios de 20 países, liderados por Sánchez, Lula y Sheinbaum, formalizan en Barcelona un bloque frente al avance de corrientes radicales globales.



Defensa de soberanía: España, México y Brasil suscriben una declaración conjunta para evitar intervenciones militares en Cuba y coordinar apoyo humanitario para la isla.



Agenda estratégica: El encuentro establece mesas de trabajo sobre seguridad, lucha contra el crimen organizado y la reforma de mecanismos de gobernanza mundial como la ONU.

En respuesta a la actual dinámica política internacional y los desafíos de los sistemas democráticos, representantes de veinte naciones, encabezados por los presidentes Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron este fin de semana en Barcelona. El encuentro, denominado Movilización Progresista Mundial, tiene como objetivo establecer los fundamentos de una alianza internacional que funcione como equilibrio frente a las corrientes políticas conservadoras. Esta iniciativa adquiere relevancia ante la convergencia de posturas diplomáticas entre el Gobierno español y diversos países de América Latina respecto a los actuales conflictos globales.

Un polo de resistencia al modelo de Trump

Durante dos jornadas intensas, los líderes de izquierda y centroizquierda han reactivado un bloque que pretende servir de oposición al mapa geopolítico trazado por Donald Trump. En su intervención, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, calificó este evento como un "punto de inflexión" para una alianza que se reivindica pacifista, ecologista y feminista. "El tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha lacaya ha llegado a su fin", sentenció el mandatario, subrayando la voluntad de este nuevo polo de convertirse en un contrapeso real.

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El derecho internacional frente al uso de la fuerza

La cumbre, celebrada en el recinto de la Fira de Barcelona, sirvió también para denunciar la "peligrosa normalización del uso de la fuerza" en la política internacional. Los ejes del debate han gravitado en torno al multilateralismo, la reforma de la gobernanza mundial en organismos como la ONU y el rechazo tajante a las acciones bélicas en Gaza e Irán. Para los participantes, la defensa de la legalidad internacional es el único camino posible para evitar que la democracia se dé por sentada ante los ataques sistémicos.

Pedro Sánchez abrió la cita en Barcelona con un llamado a frenar el avance del extremismo.Foto: EFE

El bloque latinoamericano y la defensa de Cuba

La consigna de paz fue el denominador común, con intervenciones destacadas como las de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro. La presidenta de México fue enfática al solicitar una declaración conjunta para prevenir incursiones militares en Cuba, tras las recientes amenazas de la administración Trump. Finalmente, España, Brasil y México suscribieron un compromiso formal en defensa de la soberanía de la isla, acordando además coordinar una respuesta humanitaria para mitigar las carencias del pueblo cubano.

Pedro Sánchez recibió a Claudia Sheinbaum en Barcelona al inicio de la cumbre democrática.Foto: EFE

Protagonistas y figuras clave del encuentro

La cita ha congregado a figuras de alto peso político de América Latina, Europa y África. Entre los asistentes más destacados se encuentran:

Pedro Sánchez: Presidente del Gobierno de España (anfitrión).

Claudia Sheinbaum: Presidenta de México.

Luiz Inácio Lula da Silva: Presidente de Brasil.

Gustavo Petro: Presidente de Colombia.

Yamandú Orsi: Presidente de Uruguay.

Cyril Ramaphosa: Presidente de Sudáfrica.

António Costa: Presidente del Consejo Europeo.

Ejes de la agenda programática

El cronograma de actividades se estructura a través de mesas de trabajo técnicas y diálogos multilaterales centrados en los siguientes puntos:

Seguridad y combate al crimen organizado: Análisis de estrategias para enfrentar la criminalidad transnacional.

Políticas migratorias y derechos humanos: Evaluación de mecanismos para la gestión de flujos migratorios bajo estándares internacionales.

Fortalecimiento institucional: Propuestas destinadas a consolidar la independencia de los poderes estatales y la transparencia.

Gobernanza y estabilidad democrática: Desarrollo de alternativas políticas orientadas a reducir los niveles de polarización en el debate público.

Relaciones internacionales: Revisión del impacto de las políticas de la administración estadounidense en la estabilidad regional.

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Un manifiesto como contrapeso simbólico

Este encuentro se produce apenas seis semanas después de la cumbre conservadora "Escudo de las Américas" liderada por Trump en Florida. Analistas internacionales señalan que, aunque los resultados de esta reunión en Barcelona no tienen un carácter vinculante o formal, funcionan como un manifiesto político potente. Representan una lectura clara de que el progresismo busca reorganizarse para no ceder terreno ante la tendencia global hacia la derecha radical.