Video | Señor en silla de ruedas cruza puente hacia Durán agarrado de un camión

Por situaciones como esta es que muchos usuarios enuncian que Ecuador es un país ''surreal'.' La mañana de este miércoles 19 de marzo, se viralizó en redes sociales el metraje de una persona en silla de ruedas que, agarrado de un camión 'canasta', se impulsaba a velocidad para cruzar el Puente de la Unidad Nacional, sentido Guayaquil - Durán.

Un hombre en silla de ruedas cruza todos los días el puente de la Unidad Nacional agarrandose por la parte de atrás de cualquier camión que pase. pic.twitter.com/ITrFEVl0et — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) March 19, 2025

¿Es una acción imprudente?

''Qué locura la de ese señor de ir atrás de ese camión, cogido'', enuncia el usuario que logró captar al señor de silla de ruedas, yendo a una gran velocidad impulsado por el camión.

Otro ciudadano se manifestó en el video, asegurando que esa rutina de ir tomado de los camiones es diaria, de ida y vuelta agarrado a vehículos.

EXPRESO consultó a algunos de sus lectores su opinión al respecto. Para Ángeles Pincay, por ejemplo, es una imprudencia que también revela una falencia de tránsito.

''El puente no es amigable para las personas que usan silla de ruedas o andan en bicicleta. Y bueno, el señor debe cruzar como puede'', respondió Pincay con ironía

''¡Qué irresponsabilidad! No solo está poniendo en riesgo su vida si no también la de los demás. Me parece una locura'', criticó Francisco Orellana, quien a diario toma la misma ruta hacia su trabajo.

Otro ciudadano, John Cortez, cree que este caso debería encender las alertas a las autoridades encargadas del tránsito, pues no se estarían ofreciendo alternativas amigables con usuarios de movilidad reducida: ''Yo no había visto esto, pero debe ser preocupación de todos, que alguien tenga que arriesgar su vida así'', contó. Mientras tanto, las autoridades todavía no se pronuncian del caso.

