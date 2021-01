Sancionan a propietarios de 7 casas en la Calle 8 del Cristo del Consuelo

La presencia de una decena de vehículos del Municipio de Guayaquil y la Policía Nacional alertó, ayer, a los moradores de la Calle 8 (Décima, entre la H y la I), en Cristo del Consuelo; que se hizo viral en redes sociales, luego de que en un video se viera como celebraron la llegada del 2021, la tarde del pasado 1 de enero.

La sorpresa fue mayor para los habitantes cuando personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia colocó sellos de clausura en las puertas de siete viviendas y de un local de eventos, aparentemente involucrados en la celebración, en la que pocos portaban mascarillas y ninguno cumplía con el distanciamiento que impone la crisis sanitaria de la COVID-19. Lo que desconocían los involucrados es que la medida implica una sanción de $ 2.800.

“Desde hace rato fueron advertidos los moradores, pero no hicieron caso. Nos toca ser drásticos porque esa fiesta puede significar un contagio masivo con consecuencias graves”, manifestó Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia; quien aseguró que el cobro por la infracción se efectuará a través de los impuestos prediales.

Veo el video y cien veces me pregunto por qué no mandan a la cárcel a todas esas personas que no piensan en la salud del resto. Es indignante. Vergüenza me da ver como hay guayaquileños a los que no les importa la vida.

Romina Saez,

​guayaquileña