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  Guayaquil

incendio bodega 21 mar 26
Los bomberos trabajaron por casi diez horas para apagar el incendio en una bodega de la cooperativa Gallegos Lara, en el noroeste de Guayaquil.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Incendio Guayaquil: ¿Qué provocó la explosión en una bodega cercana a una gasolinera?

La emergencia movilizó a 55 bomberos de Guayaquil para evitar una tragedia debido a la cercanía de la estación de servicio

El incendio en una bodega, en la cooperativa Gallegos Lara, generó temor entre la noche del viernes 20 de marzo y este sábado 21 debido a su cercanía con una gasolinera, en el noroeste de Guayaquil.

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La emergencia se registró aproximadamente a las 22:00, cuando la posible acumulación de gases tóxicos provocó una explosión, según informó la empresa municipal Segura.

Se trataba de una edificación vetusta, de una sola planta, en cuyo exterior se leía "Aluminio y vidrio".

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El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil calificó a esta emergencia como alerta de nivel 2, que se utiliza para una situación en la que se requiere la intervención de equipos especializados y que podría incluir la evacuación o desalojo de la zona afectada.

Al lugar llegaron 9 unidades de combate, un camión cisterna, un camión escalera, una ambulancia, una unidad de abastecimiento de equipos de respiración autónoma (ERA) y dos unidades de rescate, informó la entidad en su cuenta de la red social X.

Los bomberos custodiaron la gasolinera para evitar que el fuego se propague y atacaron el incendio desde cuatro frentes.

A las 07:51, la entidad informó que se controló la emergencia gracias al trabajo de 55 de sus miembros.

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