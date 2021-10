La exposición de una herramienta virtual dinámica, que permite conocer en detalle estadísticas y datos sobre casos de femicidios y otras muertes violentas de mujeres en Ecuador, más allá de los aplausos que recibió, elevó muchas inquietudes de defensoras y activistas que apuntan a jueces y fiscales en temas de violencia intrafamiliar y de género.

El mecanismo, denominado FemicidioEC, lanzado por el Consejo de la Judicatura (CJ) y de libre entrada a la ciudadanía a través del portal web de la Función Judicial, fue presentado el pasado lunes en Guayaquil como parte de las actividades de conmemoración por los 195 años de creación de la Corte Provincial del Guayas.

Cynthia Carrasco, directora nacional de Acceso a la Justicia del CJ, explicó las virtudes de la herramienta que incluye estadísticas de víctimas de femicidio y otras formas de muertes violentas de mujeres que, del 10 de agosto de 2014 al 10 de octubre del presente año, ya suman 1.242 fallecidas. Se incluyen víctimas de: asesinato, homicidio, violación con muerte, abandono de persona con muerte, robo con muerte, sicariato y secuestro con muerte.

Además se desagrega la caracterización de las víctimas y del agresor, así como del evento violento; el estado del proceso y la línea de tiempo de las causas. Fue justamente estos dos últimos ítems los que elevaron la voz de defensoras y activistas como Cecilia Endara, quien requirió otras estadísticas como declaratorias de impunidad, el número de fiscales que han intervenido en cada causa, el tiempo que han demorado, cuántas se han declarado prescritas la acción o cuál ha sido la labor de los departamentos técnicos.

“No vamos a quedarnos solo en la mera denuncia ante una jueza de violencia. Muchas de esas causas pasan a Fiscalía, a los juzgados. Muchas de esas causas tienen que ver con niñez y adolescencia (...) para no ser castigado, el hechor presenta peticiones de tenencia y hay departamentos técnicos que quieren obligar a la víctima a que no siga el caso... me siento frustrada de ejercer la profesión cuando me encuentro con uno de esos casos”, expuso Endara en medio del aplauso de otras abogadas y la ausencia de la fiscal provincial del Guayas, que ya había abandonado el auditorio. Se indicó que tenía otra reunión.

La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, resaltó que es la primera herramienta virtual de ese tipo. Freddy Rodriguez

“(...) los jueces al final del día resuelven sobre el trabajo de la Fiscalía”, señaló María Josefa Coronel, directora provincial del CJ, en Guayas.

Pero, ¿qué medidas tomará la Judicatura con esos datos?, preguntó Zoila Bustos, de la Asociación de Mujeres Abogadas de Daule, al destacar lo que se agregará a la herramienta virtual sobre la producción de los jueces.

“Recuerdo la actividad de muchos jueces con muy poco porcentaje de productividad y, en particular en Daule. Hay jueces que no son nada probos y han sido denunciados muchas veces y, en estos momentos, están esperando jubilarse para irse con su sueldo, mientras que sus causas han sido apeladas y la Corte Provincial ha revertido en muchas de sus sentencias (...)”, expuso Bustos.

La profesional apuntó también al registro que se hace en Fiscalía sobre casos de femicidios que pasan a ser investigados como lesiones, agresiones o tentativas; además de la revictimización que reciben mujeres desde que hacen llamadas al sistema de emergencia para pedir ayuda. “Quien le responde la cuestiona a tal punto que la mujer termina cerrando la llamada porque la hacen sentir que llama por gusto”.

La exjueza Vilma Torres, defensora de los derechos de mujeres y de la infancia, hizo observaciones sobre los casos de violencia psicológica que no están incluidos dentro de FemicidiosEC y que “hay montones en la Fiscalía”, por lo que pidió se las incluya. Marcela Miranda, del centro Ni una menos Valdivia, apoyó la inclusión de esos casos. Torres corroboró a Bustos sobre casos de femicidios que son registrados como homicidios involuntarios, lo que invisibiliza la cifra real de femicidios.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, manifestó que se tomarán en cuenta todas las observaciones para ir alimentando la herramienta virtual, que, según aseguró, fue socializada con varias instituciones del Estado. “Nosotros hemos cumplido con aquello, esta no es una herramienta más (...) es la primera que hay, ninguna absolutamente anterior se acerca al formato de la herramienta (...)”, defendió Maldonado.

Detalló que se agregaron datos de cada caso como: si hay niños en orfandad o si la víctima estaba embarazada o no, la categorización del agresor, si este tenía alguna denuncia, además de los hechos situados geográficamente. Destacó además las medidas de protección para víctimas de violencia que, con el uso de medios tecnológicos, se han otorgado desde el año pasado. “Desde noviembre de 2020 se han extendido 5.400 medidas de protección, eso quiere decir que hemos salvado a igual número de personas”, afirmó Maldonado.

La abogada Rosandí López, de Amiga ya no estás sola, resaltó la herramienta, pero lamentó el trabajo que realiza la Fiscalía y la falta de capacitación de jueces, personal administrativo y de policías que en muchos casos -según expuso- revictimizan a las víctimas.