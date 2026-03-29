Denuncian a vehiculos pesados transportando material de forma peligrosa en La Aurora

Reclaman por la imprudencia de transportistas y aseguran que esto puede generar accideentes

La creciente preocupación por la seguridad vial vuelve a encender alertas en sectores de alto crecimiento urbano. En la parroquia La Aurora, cantón Daule, ciudadanos han reportado de manera reiterada la circulación de vehículos pesados que trasladan materiales potencialmente riesgosos sin aparentes controles en vías de alta circulación.

Las denuncias se concentran principalmente en arterias como la avenida León Febres Cordero y la vía a Salitre, además de calles internas de urbanizaciones, donde, según los moradores, camiones de gran tonelaje transitan de forma constante transportando carga como piedras, arena y otros insumos sin las debidas condiciones de seguridad.

Conductores denuncian vivir en constante peligro de accidentes

Habitantes del sector aseguran que esta práctica se ha vuelto habitual y advierten sobre los peligros que implica. “Es frecuente ver estos vehículos a cualquier hora, muchos sin asegurar correctamente la carga. Si algo cae, puede provocar accidentes graves”, comentó Julio Rivera, residente de la zona, al referirse al riesgo para conductores y peatones.

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El malestar también se ha trasladado a redes sociales, donde ciudadanos han visibilizado la problemática con fotografías y mensajes dirigidos a las autoridades. Desde la cuenta de X, el usuario @Pedroganchozo72 cuestionó la falta de controles:

“¿Cuándo realizarán operativos en la vía a Salitre y sectores cercanos para estos transportes? No utilizan compuertas ni lonas para evitar derramar piedras o arena. ¿Están esperando un accidente mortal?”, escribió, etiquetando a entidades como Comisión de Tránsito del Ecuador y el Municipio de Daule.

En la misma línea, la cuenta @ComunidLaAurora también expresó su preocupación: “Cuánta irresponsabilidad al transportar este tipo de material sin ninguna protección y nadie sanciona”, señalaron, en referencia a la aparente ausencia de medidas de control.

Testimonios recogidos en la zona dan cuenta de incidentes que han incrementado la preocupación. Uno de los casos mencionados por los moradores involucra a un camión que habría dejado caer parte de su carga en plena vía, generando un escenario de peligro para quienes transitaban por el lugar en ese momento.

Cuanta irresponsabilidad al transportar este tipo de material sin ninguna tolda y nadie lo multa.



Alli esta clarisimo las placas @CTEcuador https://t.co/Rwkk4KJdag — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) March 28, 2026

Ciudadanos piden respuesta de las autoridades

A esto se suma la percepción de una limitada fiscalización. Los vecinos sostienen que no se evidencian operativos constantes ni controles efectivos, pese a que las vías no estarían diseñadas para soportar tráfico pesado continuo en determinadas zonas residenciales.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias. tana.

Srs @CTEcuador @AlcaldiadeDaule @ComunidLaAurora cuando realizarán controles en vía a Salitre La Aurora y sus alrededores para estos transportes? no utilizan compuertas ni lonas para q eviten derramar piedras, arena, etc Están esperando q haya un accidente mortal? @comunidadgye pic.twitter.com/sZVZH56ADH — El Ciclista (@Pedroganchozo72) March 28, 2026

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