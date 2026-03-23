Denuncian asaltos armados en Urdesa por la falta de patrullaje preventivo

El sujeto en la moto ha sido señalado por moradores por ser autor de varios robos.

Habitantes de las calles Bálsamos Norte y Cedros Norte, en Urdesa, enfrentan una serie de asaltos armados perpetrados por delincuentes a bordo de motocicletas. Los ataques ocurren a plena luz del día bajo una modalidad recurrente que aprovecha la escasez de rondas de la Policía Nacional, según denuncian, en las intersecciones y peatonales de esta zona del norte de Guayaquil.

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Denuncias en chats comunitarios

La situación de inseguridad se concentra específicamente desde la primera hasta la quinta peatonal del sector, arterias que conectan con la calle Las Lomas. Los residentes aseguran que el antisocial se moviliza en un vehículo liviano sin placas y utiliza como fachada la excusa de hacer una pregunta para acercarse a sus víctimas y sacar un arma de fuego.

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Según los testimonios recopilados, que se mantienen en reserva por seguridad, los atracos se registran principalmente en horas de la tarde, franja en la que los moradores reportan una disminución del control policial y falencias en los sistemas de videovigilancia. Una de las ciudadanas afectadas relató que el individuo, descrito con camisa verde a rayas y gorra, intentó robar a una joven tras acorralarla circulando en contravía por la calle Cedros y subiendo el vehículo a la acera.

Otro morador denunció que un sujeto con las mismas características intentó asaltar a una mujer en la tercera peatonal, usando el mismo modus operandi de la supuesta consulta antes de amenazarla.

Esta crisis de seguridad no es un evento aislado; hace apenas un mes, una trabajadora del sector fue víctima de un robo bajo el esquema detallado en la intersección de la cuarta peatonal.

El sujeto se moviliza en una motoclicleta. Cortesía

El reclamo vecinal apunta a la falta de gestión de las entidades de control. Los moradores enfatizan que los patrullajes preventivos de la Policía Nacional y las rondas municipales son insuficientes en estas áreas, dejando a los transeúntes vulnerables ante la delincuencia organizada que ya tiene identificada la dinámica del sector.

Las peatonales de Urdesa, que estructuralmente deberían funcionar como corredores seguros para el tránsito barrial, se han convertido en zonas de riesgo.

Los habitantes exigen una intervención inmediata que garantice su libre movilidad, advirtiendo que la falta de respuesta oficial facilita que estas bandas motorizadas operen con facilidad.

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