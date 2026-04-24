Corte de agua en vía a la costa: tanqueros llegan a urbanizaciones

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un corte emergente de agua en vía a la costa, en Guayaquil, sorprende este viernes 24 de abril a residentes de urbanizaciones y cooperativas.

Tanqueros intentan abastecer las zonas afectadas tras una falla en el sistema reportada por Interagua.

Los cortes de agua en sectores de expansión urbana como vía a la costa han sido frecuentes en los últimos años, lo que ha generado cuestionamientos sobre la infraestructura y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Un corte emergente de agua en vía a la costa sorprendió la mañana de este viernes 24 de abril a residentes de varias urbanizaciones y cooperativas, quienes reportaron la llegada de tanqueros para abastecerse del líquido vital.

La concesionaria Interagua informó que la interrupción se debe a problemas en el sistema VRP, lo que obligó a suspender el servicio desde tempranas horas. A las 07:38, la entidad confirmó la afectación en múltiples sectores de esta importante vía.

Corte de agua en Guayaquil: urbanizaciones afectadas

Entre las urbanizaciones perjudicadas se encuentran: Terranostra, Puerto Seymour, Porto Alegre, Costalmar I, Arcadia, Vía al Sol, Mallorca, Ibiza, Bonanova, Tarragona, Perables, Vilanova, Gerona, Alicante, Valencia, Torre Baro, Las Ramblas, Sarrià y Granollers.

Además, el corte no solo impacta a ciudadelas privadas. También se reportan problemas en las cooperativas 24 de Mayo y Puerto Rico.

Ante la emergencia, Interagua desplegó tanqueros para el abastecimiento alterno en sectores como Villa Blanca y Cerecita. La entidad aseguró que su equipo trabaja para restablecer el servicio lo antes posible.

Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para calmar el malestar ciudadano.

Usuarios reclaman por falta de previsión

En redes sociales, varios usuarios expresaron su inconformidad. Uno de ellos, identificado como @fis197355, cuestionó la gestión del servicio:

“No todos tenemos cisterna. Es increíble la falta de empatía con los usuarios. Es un servicio con fallas recurrentes y sin compensación”.