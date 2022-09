Dos agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) fueron agredidos por un conductor, que presuntamente se encontraba realizando labores de taxismo informal, y quien fue detenido. El hecho ocurrió el viernes 2 de septiembre, a las 15:30.

Así lo dio a conocer la entidad, al señalar que el agente se encontraba en funciones en la avenida Benjamín Rosales, cerca de la Terminal Terrestre de Guayaquil, y le solicitó al conductor que detenga la marcha para solicitar documentos.

El conductor en un intento de darse a la fuga, aseguró la ATM, aceleró la marcha atropellando al uniformado. En el punto también estaba el agente que le brindó asistencia mediante central de radio.

"El conductor bajó el vehículo para recriminarlo y agredirlo verbalmente, luego intentó subir una vez más a su vehículo para darse a la fuga, y fue impedido por el agente, recibiendo varios golpes dirigidos a su cabeza", expresa la institución en un comunicado.

Al sitio llegaron otros agentes de la ATM, quienes neutralizaron al conductor, para ponerlo a órdenes de la fiscalía, mientas que el vehículo fue trasladado al centro de retención vehicular de la vía a Daule.

La ATM agregó que el sábado 3 de septiembre, en audiencia de juzgamiento por contravención flagrante, se declaró la culpabilidad del infractor, imponiéndole una pena privativa de libertad de 3 días, la multa de un salario básico unificado y reducción de 10 puntos a su licencia de conducir.

Para los ciudadanos es necesario que este tipo de sanciones se den para frenar la violencia y el irrespeto. "No es la primera vez que se dan este tipo de actos. Ha pasado antes con la ATM, pero también con la CTE, la Policía, con los taxistas, con el ciudadano común. En cualquiera de los casos, debe haber una penalidad, a fin de que el salvajismo se pare. No podemos actuar así. Es absurdo", señaló Adela López, habitante de Sauces 7.

Olga Marín, habitante de Urdesa, denuncia que entre los conductores cada vez es más común irrespetar las señalas y conducir sin normas y a su conveniencia. "El irrespeto está latente. No solo al momento de agredir. Está claro lo que pasó la semana anterior en la vía Perimetral. Una pequeña perdió la vida por las imprudencias del conductor de un tráiler. Si las sanciones fueran más severas, si existiera realmente educación vial, estos lamentables casos no serían, o al menos no con tal frecuencia, parte de nuestro diario vivir", señaló la también conductora.