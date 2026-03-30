Aquiles Álvarez seguirá en la Cárcel del Encuentro; juez se declaró incompetente

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continuará recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, luego de que un juez se declarara incompetente para tramitar la apelación presentada por su defensa. La decisión, adoptada este lunes 30 de marzo, mantiene vigente la medida de prisión preventiva en su contra.

El pronunciamiento fue emitido por Jean Daniel Valverde, quien resolvió que no tiene atribuciones para conocer el recurso que buscaba revertir el traslado del burgomaestre a ese centro penitenciario de máxima seguridad. En su resolución, dispuso que el expediente sea remitido al juez que lleva la causa principal.

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La defensa de Álvarez había intentado impugnar la decisión administrativa del SNAI que ordenó su traslado el pasado 8 de marzo desde la cárcel de Cotopaxi hasta El Encuentro. El objetivo era que el alcalde fuera llevado a la Cárcel 4 de Quito, en un intento por cambiar sus condiciones de reclusión.

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Aquiles Álvarez: ¿por qué se mantendrá en la cárcel del Encuentro?

El magistrado fundamentó su decisión en que el alcalde se encuentra bajo prisión preventiva y no cuenta con una sentencia ejecutoriada.

Por ello, explicó que su situación no corresponde al ámbito de garantías penitenciarias, que se limita a personas ya sentenciadas, sino al juez natural que conoce el proceso penal.

Álvarez permanece en Santa Elena desde inicios de marzo, cuando tras una audiencia en el denominado caso Triple A se le dictó una segunda medida de prisión preventiva. Antes de ese traslado, se encontraba recluido en el centro penitenciario de Latacunga.

Según el Gobierno, el cambio de cárcel respondió a motivos de seguridad. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la decisión se basó en un informe reservado que advertía posibles riesgos contra la integridad del alcalde.

Además de este proceso, Álvarez enfrenta otra causa judicial que derivó en su detención el 10 de febrero, por el caso Goleada, en el que se investiga un presunto entramado de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

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