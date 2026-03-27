Aire del Terminal Terrestre de Guayaquil falla: prometen solución en un mes

El sistema tiene 15 años y está en renovación; autoridades prevén recuperar hasta el 100% en pocas semanas

Una de las problemáticas que usuarios han denunciado en los últimos días está relacionada con la climatización de la terminal terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós Aguilera, ubicada en el norte de la ciudad.

Johanna García, residente del sector de Samanes, acudió al lugar para viajar a Portoviejo, pero se encontró con un ambiente sofocante. “Se siente como estar en un horno”, comentó mientras compraba su boleto.

“Si Guayaquil de por sí es caliente, acá adentro, más la gente, más se empeora”, agregó la usuaria, reflejando el malestar generalizado entre quienes transitan por la terminal.

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Terminal Terrestre de Guayaquil: Autoridades reconocen fallas en el sistema

El director de Terminales Terrestres de Guayaquil, Marco Machuca, confirmó que el sistema de aire acondicionado tiene aproximadamente 15 años de funcionamiento.

“Hemos venido solucionando los problemas y procesos que llevan su tiempo. Hemos venido solucionando los problemas que se han venido ocasionando por el deterioro, obvio, del tiempo”, explicó el funcionario, quien además adelantó que ya se ejecuta un proceso de renovación del sistema.

Actualmente, el patio de comidas funciona con un 90% de capacidad en climatización. Sin embargo, el resto de la terminal aún presenta fallas.

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Machuca indicó que los trabajos incluyen la reparación de ductos que presentaban daños. El objetivo es recuperar entre el 90% y el 100% del sistema en un plazo estimado de entre un mes y mes y medio.

Fui al terminal terrestre d Guayaquil hacer un trámite ya desde hace más de 1 mes q el aire acondicionado del terminal no funciona, eso es 1 horno ahí dentro, nadie hace nada por arreglarlo, pero dice q Aquíles es el mejor. Por favor señora ponga asunto al terminal @taticoronelf — Toma se te cayó 🧠 (@Cerebroveloz) February 27, 2026

Quejas también se trasladan a redes sociales

Las redes sociales han sido otro canal donde los usuarios han expuesto su inconformidad. En la plataforma X, varios ciudadanos califican la situación como insostenible.

Uno de los mensajes señala que el patio de comidas “es un verdadero sauna que provoca salir corriendo”, mientras que otro usuario cuestiona cuándo volverán a funcionar correctamente los aires acondicionados.

Zona de parqueos de la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera, en el norte de la ciudad. Joffre Flores

El malestar ciudadano evidencia la urgencia de mejorar las condiciones en uno de los principales puntos de movilidad de la ciudad.

Terminal Terrestre Guayaquil: ¿Cuándo estará operativo el sistema al 100%?

Aunque ya hay avances, el proceso aún no concluye. Según las autoridades, los trabajos técnicos en los ductos son clave para garantizar un funcionamiento eficiente.

Se espera que en las próximas semanas se logre una mejora significativa, aunque los usuarios siguen exigiendo soluciones inmediatas frente a las altas temperaturas.

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