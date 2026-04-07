Wireless Festival cancelado: Reino Unido prohíbe entrada a Kanye West por polémica antisemita

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Reino Unido prohíbe entrada a Ye y cancela Wireless Festival 2026 en Londres



Festival se suspende tras polémica por comentarios antisemitas del rapero



Organizadores anuncian reembolsos y retiro de patrocinadores previo al evento

El festival Wireless fue cancelado luego de que el gobierno del Reino Unido prohibiera la entrada al rapero Ye (Kanye West), quien estaba previsto como cabeza de cartel. La decisión se dio tras una reacción por su historial de comentarios antisemitas y generó la suspensión del evento programado para julio en Londres.

Según reportes, el artista había obtenido una autorización electrónica de viaje que posteriormente fue retirada. El Ministerio del Interior argumentó que su presencia no sería “conducente al bien público”. El festival, que iba a realizarse en Finsbury Park entre el 10 y el 12 de julio, esperaba convocar a unas 150.000 personas en tres fechas.

Los organizadores confirmaron la cancelación del evento al aire libre y señalaron que quienes compraron entradas recibirán reembolsos. También indicaron que la decisión se tomó luego de la prohibición de viaje, en medio de presión por parte de patrocinadores y figuras políticas.

Empresas como Pepsi, Rockstar Energy y Diageo se retiraron del festival tras el anuncio del artista como cabeza principal. A esto se sumaron declaraciones del primer ministro Keir Starmer, quien calificó la contratación como “profundamente preocupante”. El secretario de Salud, Wes Streeting, afirmó que Ye “absolutamente no” debería actuar en el evento.

Kanye West 'Ye' ha hecho apología al holocausto

El artista, que cambió su nombre en 2021, ha sido objeto de condena por comentarios antisemitas y por expresar admiración por Adolf Hitler. En 2025 lanzó la canción “Heil Hitler” y promovió la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web. En enero, publicó una carta en la que señaló que su trastorno bipolar lo llevó a “un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoide e impulsivo que destruyó mi vida”.

En un comunicado reciente, Ye indicó que “agradecería la oportunidad de reunirse en persona con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido, para escuchar”. Añadió: “Sé que las palabras no bastan, tendré que demostrar el cambio con mis acciones”.

La comunidad judía en Reino Unido reacciona:

Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, sostuvo que la comunidad “querrá ver un arrepentimiento y un cambio genuinos antes de creer que el lugar apropiado para poner a prueba esa sinceridad es el escenario principal del festival Wireless”.

Por su parte, Festival Republic, organizadora del evento, señaló que “el antisemitismo en todas sus formas es aborrecible” y reconoció el impacto de la situación. El Community Security Trust respaldó la decisión del gobierno y afirmó que “el odio antijudío no debería tener cabida en la sociedad”.

El festival Wireless no había anunciado aún otros artistas para su cartel.