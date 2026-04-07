“No apto para el interés público”: Gobierno británico rechaza la entrada de Kanye West

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Wireless Festival debutó en el 2005, inicialmente con un enfoque hacia el rock y el pop; sin embargo desde 2010 se dio aún más relevancia al hip-hop.



debutó en el 2005, inicialmente con un enfoque hacia el rock y el pop; sin embargo desde 2010 se dio aún más relevancia al hip-hop. Según el primer ministro del Reino Unido, las conductas antisemitas de West son la razón principal de la prohibición.

La controversia en torno a Kanye West (ahora conocido como Ye) alcanzó un nuevo punto crítico este 7 de abril de 2026, luego de que el gobierno del Reino Unido le negara la entrada al país. La decisión, tomada por el Ministerio del Interior, se sustenta en una cláusula que permite bloquear el ingreso de personas cuya presencia "no sería beneficiosa para el bien público", en un contexto marcado por el historial de declaraciones antisemitas del artista y la creciente presión política y social en su contra.

En esta línea, el impacto no tardó en trasladarse al terreno cultural y comercial, pues el Wireless Festival que había anunciado a West como su principal headliner para las tres noches de su edición 2026, terminó cancelándose tras una ola de retiros de patrocinadores y cuestionamientos públicos. Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa por parte de la organización derivó en un escenario de crisis reputacional, evidenciando cómo la figura del artista terminó condicionando la viabilidad misma del evento.

El por qué del veto de West

La decisión del Ministerio del Interior del Reino Unido no se produjo en el vacío, sino como resultado de un historial acumulado de controversias en torno a Kanye West. En su pronunciamiento oficial a la BBC, la entidad fue clara al señalar que la presencia del artista "no sería beneficiosa para el bien público", una formulación legal que el país utiliza en casos donde se considera que una figura pública puede fomentar tensiones sociales o discursos de odio.

En 2025 durante el Super Bowl, Kanye West promocionaba camisetas con el conocido símbolo relacionado al nazismo en su página web.EXPRESO

El trasfondo de esta decisión está directamente vinculado a las reiteradas declaraciones antisemitas de West en los últimos años, así como a la difusión de mensajes y contenidos considerados ofensivos hacia la comunidad judía. Estas acciones no solo provocaron rechazo mediático, sino también una reacción institucional. El propio primer ministro, Keir Starmer, calificó como "profundamente preocupante" su contratación para el festival, mientras que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se sumó a las críticas.

A estas voces se añadieron representantes de comunidades afectadas. Desde sectores de la comunidad judía y organizaciones religiosas donde destaca la intervención de voceros vinculados a la comunidad islámica se insistió en que permitir la entrada del artista enviaría un mensaje contradictorio frente a los esfuerzos por combatir el discurso de odio. En ese sentido, la presión política y social terminó por consolidar un escenario en el que el veto se volvió prácticamente inevitable.

La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes del escenario principal del Festival Wireless. Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos

¿Cómo ha respondido el rapero?

Frente al creciente rechazo, Kanye West intentó matizar la situación. En un comunicado emitido el martes previo a la revocatoria de su permiso de viaje, el artista afirmó que "agradecería la oportunidad de reunirse en persona con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido para escucharlos", en lo que fue interpretado como un intento de acercamiento y reparación.

El Wireless Festival, marcaría el regreso de West al Reino Unido desde Glastonbury 2015.Press Association (PA)

Sin embargo, estas declaraciones no lograron revertir la decisión de las autoridades ni calmar el debate público. Aun así, desde la organización del evento hubo respaldo hacia el artista, ya que Melvin Benn, director general de Festival Republic, defendió su participación al señalar que se consultó a múltiples partes antes de contratar a Ye y en ese momento no se destacaron preocupaciones al respecto.

Agregando que aun como como headliner no se le estaba a ofreciendo al artista una plataforma para que "exalte opiniones", justificando la elección al aparatado artístico y la aceptación que la música de West tiene en el territorio. En esa línea, Benn hizo un llamado al "perdón" y a la posibilidad de ofrecer segundas oportunidades, en un contexto que describió como cada vez más divisivo.

Un festival insostenible sin patrocinadores

El desenlace terminó siendo inevitable, pues incluso antes de oficializarse el veto, importantes marcas como Pepsi, Rockstar Energy y PayPal ya habían retirado su patrocinio del Wireless Festival, marcando un quiebre clave en la sostenibilidad del evento. La salida de estos aliados evidenció el costo reputacional de mantener a West como figura central.

Finalmente, tras confirmarse la decisión del Ministerio del Interior, los organizadores emitieron un comunicado oficial en el que señalaron que como consecuencia de la prohibición de entrada al Reino Unido impuesta a Ye, el festival se ha visto obligado a cancelarse. Asimismo, informaron que todos los poseedores de entradas recibirán un reembolso completo automático.

El caso deja en evidencia cómo, en la industria musical actual, la figura del artista puede trascender el escenario y redefinir por completo el destino de un evento.