Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 25 de abril de 2026

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

El sábado no siempre es descanso: a veces es el momento en el que todo lo que evitaste durante la semana se pone sobre la mesa. Este 25 de abril llega con una energía que te obliga a mirar de frente tus relaciones, tus decisiones económicas y tu forma de manejar la presión. No es un día para reaccionar en automático, sino para responder con intención. Los astros te piden pausa, claridad y un poco más de honestidad contigo.

Aries

Podrías enfrentar tensiones en el entorno familiar, así que mide tus palabras. En lo económico, evita prestar dinero. En el trabajo, cuida la comunicación para no generar malentendidos. Dormir mejor será clave para recuperar tu energía.

Tauro

La persona que quieres puede mostrarse más sensible de lo habitual; hablar será necesario. En lo económico, la suerte podría aparecer, pero no dependas de ella. En el trabajo, tu esfuerzo es reconocido. Evita excesos en la alimentación.

Géminis

Antes de responder en el amor, date un tiempo para pensar. En lo económico, existe la posibilidad de recibir un ingreso importante. En el trabajo, tu rendimiento puede verse afectado si no te enfocas. Hacer ejercicio te ayudará a liberar tensión.

Cáncer

No cargues solo con problemas de pareja, pedir apoyo también es parte de la solución. En lo económico, evita gastos innecesarios. En el trabajo, puedes demostrar tu valor sin entrar en conflictos. Mejora tu alimentación.

Leo

Un vínculo intenso puede no ser lo que parece, mantén la cautela. En lo económico, puedes permitirte disfrutar de lo que has ahorrado. En el trabajo, canalizar tu energía marcará la diferencia. Necesitas recuperar fuerzas.

Virgo

Podrías sentirte decepcionado por alguien cercano. En lo económico, atraviesas un momento exigente. En el trabajo, evitar confrontaciones será lo más inteligente. Caminar o salir al aire libre te ayudará a equilibrarte.

Libra

Tu familia te prioriza, pero también necesita tu atención. En lo económico, llega un ingreso inesperado. En el trabajo, tu creatividad puede abrir nuevas oportunidades. Tu salud se mantiene estable.

Mercurio retrógado.Shutterstock

Escorpio

La conexión con tu pareja se fortalece. Es momento de comenzar a ahorrar con más disciplina. En el trabajo, surgen novedades que pueden cambiar tu rutina. Presta atención a tu salud visual.

Sagitario

Una experiencia inesperada en el amor puede cambiar tu día. En lo económico, contarás con buen asesoramiento. En el trabajo, actuar con entusiasmo te permitirá avanzar. Sigue las recomendaciones médicas.

Capricornio

Te muestras más abierto a dar afecto y eso mejora tus relaciones. En lo económico, logras estabilidad. En el trabajo, una propuesta puede abrirte nuevas puertas. Podrías sentir molestias leves en la cabeza.

Acuario

El amor fluye con facilidad y te conecta con otros. En lo económico, necesitas controlar mejor tus gastos. En el trabajo, evita sobrecargarte. Iniciar una actividad física te beneficiará.

Piscis

Los conflictos en pareja se resuelven hablando. En lo económico, no es el mejor momento para buscar ganancias rápidas. En el trabajo, se acerca una oportunidad importante. El mar o la naturaleza te ayudarán a recargar energía.