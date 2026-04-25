Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 25 de abril de 2026
Consulta tu horóscopo diario, del 25 de abril de 2026. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con EXPRESO
El sábado no siempre es descanso: a veces es el momento en el que todo lo que evitaste durante la semana se pone sobre la mesa. Este 25 de abril llega con una energía que te obliga a mirar de frente tus relaciones, tus decisiones económicas y tu forma de manejar la presión. No es un día para reaccionar en automático, sino para responder con intención. Los astros te piden pausa, claridad y un poco más de honestidad contigo.
Aries
Podrías enfrentar tensiones en el entorno familiar, así que mide tus palabras. En lo económico, evita prestar dinero. En el trabajo, cuida la comunicación para no generar malentendidos. Dormir mejor será clave para recuperar tu energía.
Tauro
La persona que quieres puede mostrarse más sensible de lo habitual; hablar será necesario. En lo económico, la suerte podría aparecer, pero no dependas de ella. En el trabajo, tu esfuerzo es reconocido. Evita excesos en la alimentación.
Géminis
Antes de responder en el amor, date un tiempo para pensar. En lo económico, existe la posibilidad de recibir un ingreso importante. En el trabajo, tu rendimiento puede verse afectado si no te enfocas. Hacer ejercicio te ayudará a liberar tensión.
Cáncer
No cargues solo con problemas de pareja, pedir apoyo también es parte de la solución. En lo económico, evita gastos innecesarios. En el trabajo, puedes demostrar tu valor sin entrar en conflictos. Mejora tu alimentación.
Leo
Un vínculo intenso puede no ser lo que parece, mantén la cautela. En lo económico, puedes permitirte disfrutar de lo que has ahorrado. En el trabajo, canalizar tu energía marcará la diferencia. Necesitas recuperar fuerzas.
Virgo
Podrías sentirte decepcionado por alguien cercano. En lo económico, atraviesas un momento exigente. En el trabajo, evitar confrontaciones será lo más inteligente. Caminar o salir al aire libre te ayudará a equilibrarte.
Libra
Tu familia te prioriza, pero también necesita tu atención. En lo económico, llega un ingreso inesperado. En el trabajo, tu creatividad puede abrir nuevas oportunidades. Tu salud se mantiene estable.
Escorpio
La conexión con tu pareja se fortalece. Es momento de comenzar a ahorrar con más disciplina. En el trabajo, surgen novedades que pueden cambiar tu rutina. Presta atención a tu salud visual.
Sagitario
Una experiencia inesperada en el amor puede cambiar tu día. En lo económico, contarás con buen asesoramiento. En el trabajo, actuar con entusiasmo te permitirá avanzar. Sigue las recomendaciones médicas.
Capricornio
Te muestras más abierto a dar afecto y eso mejora tus relaciones. En lo económico, logras estabilidad. En el trabajo, una propuesta puede abrirte nuevas puertas. Podrías sentir molestias leves en la cabeza.
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Alejandro Puga
Acuario
El amor fluye con facilidad y te conecta con otros. En lo económico, necesitas controlar mejor tus gastos. En el trabajo, evita sobrecargarte. Iniciar una actividad física te beneficiará.
Piscis
Los conflictos en pareja se resuelven hablando. En lo económico, no es el mejor momento para buscar ganancias rápidas. En el trabajo, se acerca una oportunidad importante. El mar o la naturaleza te ayudarán a recargar energía.